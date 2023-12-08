Бастрыкин: СК за 9 месяцев привлёк к уголовной ответственности 336 коррупционеров с особым правовым статусом

Почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции, предстали перед судом за девять месяцев этого года, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, которое публикуется 8 декабря. Среди направленных в суд преобладают дела о взяточничестве — 67% (5 353 дел) и мошенничестве — 13% (1 021 дело). Среди расследованных — 118 уголовных дел в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ. 773 уголовных дела — о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации национальных проектов и федеральных программ. Почти 40% обвиняемых в коррупции совершили коррупционные преступления в правоохранительной сфере.



«За девять месяцев 2023 года в суды направлено 7 949 уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 8 898 лиц», — сказал Бастрыкин.



СК за этот период привлек к уголовной ответственности 336 коррупционеров с особым правовым статусом — на 2% больше, чем год назад, рассказал Бастрыкин ТАСС.

«Среди них 174 должностных лица органов местного самоуправления, девять депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, один депутат Госдумы, 47 адвокатов, 51 член избирательных комиссий, 36 руководителей следственных подразделений и следователей правоохранительных органов, 10 прокуроров и их помощников, шестеро судей», — сообщил Бастрыкин.



Бывает, что такие граждане не сообщают следственным органам о своём особом правовом статусе, а потом, например, на суде, заявляют о нём. В таких случаях процессуальные решения отменяются и собранные доказательства признаются недопустимыми.

«В этой связи целесообразно дополнить Уголовно-процессуальный кодекс нормой, в соответствии с которой в случае, если в ходе проверки сообщения о преступлении или расследования уголовного дела не установлены сведения о наличии у лица особого статуса, и такое лицо этих сведений не сообщило, процессуальные действия считаются проведенными с соблюдением требований законодательства», — отметил Бастрыкин.



Кроме того, он предложил расширить возможность досудебного ареста имущества коррупционеров.



«В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий необходимо установить возможность оперативного ареста имущества лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений», — заявил он ТАСС.



Статья 165 УПК РФ предусматривает возможность ареста имущества по коррупционным делам решением следователя без решения суда, но эта подобная процедура касается только ряда преступлений, согласно статье 104.1 УК РФ («Конфискация имущества»). При совершении коррупционного преступления, не входящего в данный перечень, оперативно арестовать имущество фигуранта не получится.