«У гадов все будет плохо». Главное — из российского телевидения

Визит президента РФ Владимира Путина на Ближний Восток прошел «триумфально», а знаки там «очень важны и показательны», уверены ведущие программ на федеральных телеканалах.



В качестве аргументов на НТВ, «России 1» и «Первом канале» приводят почетный караул на конях и верблюдах, выстрелы из пушек и гигантский российский триколор, цвета которого распылили истребители F-16 — «те самые, которых никак не дождется Зеленский», не смог не сказать Владимир Соловьев в своем ток-шоу.



Отдельное внимание в передаче «Время покажет» уделили физической подготовке Владимира Путина: заместитель председателя Комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин заявил, что у главы государства «все очень хорошо со здоровьем», в ответ ведущий Артем Шейнин призвал не завидовать.



Почему, по мнению экспертов, Западу не удалось изолировать Россию, и что значит такой прием, узнаете в нашей пятничной рубрике «Коробка передач».

