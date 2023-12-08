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    «У гадов все будет плохо». Главное — из российского телевидения

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    Визит президента РФ Владимира Путина на Ближний Восток прошел «триумфально», а знаки там «очень важны и показательны», уверены ведущие программ на федеральных телеканалах.

    В качестве аргументов на НТВ, «России 1» и «Первом канале» приводят почетный караул на конях и верблюдах, выстрелы из пушек и гигантский российский триколор, цвета которого распылили истребители F-16 — «те самые, которых никак не дождется Зеленский», не смог не сказать Владимир Соловьев в своем ток-шоу.

    Отдельное внимание в передаче «Время покажет» уделили физической подготовке Владимира Путина: заместитель председателя Комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин заявил, что у главы государства «все очень хорошо со здоровьем», в ответ ведущий Артем Шейнин призвал не завидовать.

    Почему, по мнению экспертов, Западу не удалось изолировать Россию, и что значит такой прием, узнаете в нашей пятничной рубрике «Коробка передач».

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