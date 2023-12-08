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    Как выглядит консерватория после пожара

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    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    После пожара в консерватории им. Римского-Корсакова и слухов, что огонь повредил «главные» помещения в здании, подрядчик — «Политехстрой» показал, как сейчас выглядят залы Глазунова, Рубинштейна и домовая церковь. Их огонь не коснулся. Более того, реставрация идет полным ходом и близится к концу, заверили строители.

    Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

    Вячеслав Иванов, представитель генподрядчика ППК «Единый заказчик в сфере строительства», рассказал, что пожар распространился на площади порядка 100 квадратных метров, и не коснулся ни Малого зала Глазунова, ни Большого зала Рубинштейна, ни домовой церкви, ни парадной лестницы. Спикер не стал комментировать версии причины пожара и предложил дождаться итогов доследственной проверки, которая проводится в настоящее время. Как выглядело место пожара, «Фонтанка» показывала ранее.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    «Пострадавших во время пожара нет. Последствия возгорания будут ликвидированы силами
    генподрядной организации «Политехстрой». Данная ситуация никак не отразится на сроке реализации объекта. И первый концерт планируется в 2024 году», — добавил Иванов.

    Зал Глазунова

    Летом «Фонтанка» показывала, как движется реставрация в зале Глазунова. С тех пор работы значительно продвинулись: стены уже завершены, осталась только покраска, и сейчас ведется реставрация потолка, в том числе восстановление позолоты.

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    Реставратор Александра Потапова рассказала, что сейчас ведутся работы по балконам. «Деревянные панели сейчас в мастерских, тоже в реставрации. Металлические решетки, мраморные подоконники отреставрированы. Ждут своего времени, когда можно будет [их] установить — уже после того, как положат пол».

    Представитель «Политехстроя» Сергей Рыбак также добавил, что почти завершена реставрация стульев — они будут ждать своего часа, чтобы вернуться в консерваторию.

    Домовая церковь

    В домовой церкви, которую расписывал художник Андрей Рябушкин, реставрация завершена на 80 %, в январе 2024 года работы в этом помещении планируется завершить полностью. Несмотря на утраты, специалистам удалось собрать достаточно архивных материалов, чтобы вернуть церкви исторический облик.

    «Из 350 квадратов холстов до наших дней сохранилось порядка 40 метров. Это то, что удалось спасти. И достаточно значимые фрагменты. То есть все четыре евангелиста сохранились, сохранилась частично — и очень хорошо — композиция «Дары волхвов», — рассказал реставратор Павел Беляев.

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    Спикер пояснил, что благодаря коллегам из «Политехстроя» реставраторы получили доступ в некоторые закрытые библиотеки, архивы, где находились эскизы. «То, на основании чего потом проводится роспись церкви. Сначала делается несколько эскизов, они одобряются, вносятся какие-то корректировки. И далее на основе этих эскизов уже выполняется непосредственно роспись в своем храме на стенах», — пояснил собеседник. Каждое изображение перерисовывается четыре раза, прежде чем попадает на стену церкви.

    Зал Рубинштейна

    В Большом зале Рубинштейна реставрировать нечего: он не сохранился после войны и еще советского капитального ремонта. Зал делают полностью заново, он будет современным. Сейчас там монтируются конструкции сцены (она будет подвижной), партера и балкона.

    На потолочные конструкции, рассказал Сергей Рыбак, установят оборудование общим весом в 100 тонн.

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    Генподрядчик — ППК «Единый заказчик» — сообщил: общая готовность объекта составляет 70 %.

    Ирина Корбат,

    «Фонтанка.ру»

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

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