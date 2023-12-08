Как выглядит консерватория после пожара

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После пожара в консерватории им. Римского-Корсакова и слухов, что огонь повредил «главные» помещения в здании, подрядчик — «Политехстрой» показал, как сейчас выглядят залы Глазунова, Рубинштейна и домовая церковь. Их огонь не коснулся. Более того, реставрация идет полным ходом и близится к концу, заверили строители.



Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

Вячеслав Иванов, представитель генподрядчика ППК «Единый заказчик в сфере строительства», рассказал, что пожар распространился на площади порядка 100 квадратных метров, и не коснулся ни Малого зала Глазунова, ни Большого зала Рубинштейна, ни домовой церкви, ни парадной лестницы. Спикер не стал комментировать версии причины пожара и предложил дождаться итогов доследственной проверки, которая проводится в настоящее время. Как выглядело место пожара, «Фонтанка» показывала ранее.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Пострадавших во время пожара нет. Последствия возгорания будут ликвидированы силами

генподрядной организации «Политехстрой». Данная ситуация никак не отразится на сроке реализации объекта. И первый концерт планируется в 2024 году », — добавил Иванов.



Зал Глазунова



Летом «Фонтанка» показывала, как движется реставрация в зале Глазунова. С тех пор работы значительно продвинулись: стены уже завершены, осталась только покраска, и сейчас ведется реставрация потолка, в том числе восстановление позолоты.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Реставратор Александра Потапова рассказала, что сейчас ведутся работы по балконам. «Деревянные панели сейчас в мастерских, тоже в реставрации. Металлические решетки, мраморные подоконники отреставрированы. Ждут своего времени, когда можно будет [их] установить — уже после того, как положат пол».



Представитель «Политехстроя» Сергей Рыбак также добавил, что почти завершена реставрация стульев — они будут ждать своего часа, чтобы вернуться в консерваторию.



Домовая церковь



В домовой церкви, которую расписывал художник Андрей Рябушкин, реставрация завершена на 80 % , в январе 2024 года работы в этом помещении планируется завершить полностью. Несмотря на утраты, специалистам удалось собрать достаточно архивных материалов, чтобы вернуть церкви исторический облик.



«Из 350 квадратов холстов до наших дней сохранилось порядка 40 метров . Это то, что удалось спасти. И достаточно значимые фрагменты. То есть все четыре евангелиста сохранились, сохранилась частично — и очень хорошо — композиция «Дары волхвов», — рассказал реставратор Павел Беляев.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спикер пояснил, что благодаря коллегам из «Политехстроя» реставраторы получили доступ в некоторые закрытые библиотеки, архивы, где находились эскизы. «То, на основании чего потом проводится роспись церкви. Сначала делается несколько эскизов, они одобряются, вносятся какие-то корректировки. И далее на основе этих эскизов уже выполняется непосредственно роспись в своем храме на стенах», — пояснил собеседник. Каждое изображение перерисовывается четыре раза, прежде чем попадает на стену церкви.



Зал Рубинштейна



В Большом зале Рубинштейна реставрировать нечего: он не сохранился после войны и еще советского капитального ремонта. Зал делают полностью заново, он будет современным. Сейчас там монтируются конструкции сцены (она будет подвижной), партера и балкона.



На потолочные конструкции, рассказал Сергей Рыбак, установят оборудование общим весом в 100 тонн .



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Генподрядчик — ППК «Единый заказчик» — сообщил: общая готовность объекта составляет 70 % .

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

