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    Пепелище и копоть. Показываем последствия пожара в консерватории

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    Каркас и пепел — все, что осталось от лестницы в историческом здании Консерватории им. Римского-Корсакова, которое горело накануне. В распоряжении «Фонтанки» появилась фотография, как выглядит здание внутри после пожара.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Как сообщил собеседник «Фонтанки» 7 декабря, это не главный лестничный марш, но он тоже является памятником архитектуры и находится под охраной.

    Сообщалось, что пожар начался со склада на первом этаже, откуда огонь ушел по открытой лестнице вверх и добрался до чердака. По данным «Фонтанки», в качестве основной причины рассматривают возгорание тепловой пушки. По словам собеседника, пожар мог вспыхнуть не только из-за пушки, а, например, из-за того, что проводку исторического здания нагрузили большим количеством электроприборов. Добавим, что версию о коротком замыкании тоже рассматривают.

    Собеседник также подтвердил, что на месте находились около 1 200 рабочих. По данным «Фонтанки», в момент начала пожара у них был обеденный час.

    Консерватория на Театральной площади загорелась 6 декабря около 12:40. Здание собирались сдавать после почти 10 лет реставрации. Подрядчик заверяет, что отреставрированные локации не пострадали, срок работ не увеличится.

    О хронологии пожара и многолетней реставрации консерватории, завершить которую должны в 2024 году, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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