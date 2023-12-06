Ну это просто уже... Консерватория полыхнула, как свечка, за шаг до хеппи-энда

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Театральной площади в Петербурге загорелось историческое здание Консерватории им. Римского-Корсакова, которое собирались сдавать после почти 10 лет реставрации. Эта история сильнее, чем про Сизифа и камень.



Загорелось днем 6 декабря. МЧС сообщило, что возгорание произошло на первом этаже на площади 100 квадратных метров, но языки пламени, не говоря уж о черном дыме, вырывались из окон и второго и третьего этажей. Вскоре подрядчик работ по реставрации здания, которые там вовсю шли, уточнил, что полыхнуло на складе внутри.

читатель «Фонтанки»

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Корреспондент «Фонтанки» на месте следил за тем, как пожарные борются с пожаром. Все вокруг встало в мертвой пробке, на месте, по словам источников «Фонтанки», дознание МЧС и силовики, им предстоит исключить версию о намеренном поджоге.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





читатель «Фонтанки»

Собеседник издания смотрит на последствия без оптимизма. Судя по кадрам, горел лестничный марш, где очень сильная тяга, особенно если нет полностью закрытого контура. Кроме того, внутри хватает дерева — и в интерьере, и в составе временных конструкций. Рабочие, с которыми поговорил корреспондент, тоже говорят о лестнице и кивают на склад: «Там, где кабели. [Почему загорелось], не знаю, электричество, может». Информацию о складе позже подтвердило и МЧС, добавив, что огонь по лестнице действительно ушел на верхние этажи, включая чердак.



«Фонтанка.ру»

В распоряжении «Фонтанки» есть кадры, как рабочих снимают с помощью люльки крана. «У меня спина обгорела», — поделился с корреспондентом один из них, но показать согласился только за деньги. Как рассказали в МЧС, ссылаясь на подрядчика, пострадавших нет, а всего на месте находились 1258 рабочих. Это очень много, но если учесть сложную историю этой реставрации — понятное.



«Фонтанка» за последние несколько месяцев не единожды публиковала отчеты о том, как выглядит здание консерватории, наконец-то, казалось, приблизившееся к финалу реставрации в 2024 году. В июне начали снимать леса — и это уже было событие. Вскоре показали, как реставрируют зал Глазунова с «кудрявой» лепниной, домовую церковь, как монтируют атриумы, как готовят Большой зал к оснащению техникой. Неделю назад уже КГИОП продемонстрировал настенные росписи, которые обнаружили под 14 слоями краски и решили музеефицировать. Часть этих трогательных зарисовок теперь, судя по всему, представляют архивную ценность, хотя подрядчик настаивает, что огонь не затронул уже «отреставрированные локации, такие, как Малый зал имени Глазунова, домовую церковь, парадную лестницу и другие».

Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







Как это возможно теперь — большой вопрос, но «Политехстрой» и после пожара утверждает, что сроки не меняются, а все последствия он устранит своими силами. Мог ли он сказать что-то другое, решайте сами. Совсем недавно президент Владимир Путин снова публично высказывался о все еще не сданной консерватории, и снова — в удивленном тоне, несмотря на то что в последние годы работа там как раз шла и 2024 год ему тоже подтвердили: «Точно? Ну это просто уже... Не буду дальше говорить. Строители не любят музыку. Такого не может быть!» Многие вспомнят, что когда-то точно так же во время многолетней реставрации загорелся купол Троицкого собора и тогда без многолетнего увеличения сроков не обошлось.



Николай Кудин, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»