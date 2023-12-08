Стала известна причина пожара в консерватории

В качестве основной версии возникновения пожара в здании Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге рассматривается неисправность прибора. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 декабря.

Причиной пожара, по данным источника «Фонтанки», мог стать тепловентилятор, который, предположительно, работал в аварийном режиме.



Ранее называли две версии: возгорание тепловой пушки и короткое замыкание.