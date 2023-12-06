Две версии пожара в консерватории. Рассказываем, почему мог вспыхнуть реставрируемый памятник

«Фонтанка» узнала, к каким версиям склоняются дознаватели, выясняющие причину пожара в здании Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 6 декабря.
На данный момент в качестве причины рассматривают возгорание тепловой пушки. Это основная версия, но пока не отметают и короткое замыкание.
По оперативным данным, выгорел первый этаж здания на Театральной площади, 3, лестничный проём по всем этажам. Предварительно, есть частичное обрушение. Сумму ущерба предстоит установить комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников.
Начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин с места сообщил, что сигнал о возгорании в здании консерватории поступил в 12:48. К приезду первых подразделений пламя было видно из четырёх окон по торцу здания.
Очагом возгорания называют склад на первом этаже. Оттуда огонь ушёл по открытой лестнице, добравшись до верхних этажей и чердака.
На объекте находились 1258 рабочих. Как доложили руководители подрядной организации, все живы. Покидавшие здание строители успели снять первые минуты пожара.
Его локализовали на площади в 100 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали в 14:50. Пожарные продолжают работать на Театральной площади и проверять этажи в поисках тех, кто мог остаться в здании.
«Фонтанка» рассказывала о пожаре в онлайн-трансляции.
Здание консерватории загорелось перед завершением многолетней реставрации, историю которой напоминаем здесь.