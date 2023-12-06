Две версии пожара в консерватории. Рассказываем, почему мог вспыхнуть реставрируемый памятник

«Фонтанка» узнала, к каким версиям склоняются дознаватели, выясняющие причину пожара в здании Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 6 декабря.



На данный момент в качестве причины рассматривают возгорание тепловой пушки. Это основная версия, но пока не отметают и короткое замыкание.

По оперативным данным, выгорел первый этаж здания на Театральной площади, 3, лестничный проём по всем этажам. Предварительно, есть частичное обрушение. Сумму ущерба предстоит установить комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников.