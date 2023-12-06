Пожар в Петербургской консерватории полностью потушили за пять часов

Пожарные завершили работу в здании Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, которое загорелось днём 6 декабря.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Театральной площади, 3, полностью ликвидировали в 17:53 — через пять часов после сигнала о возгорании.
«Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.
В тушении задействовали девять расчётов. Движения в районе площади практически не было. В седьмом часу вечера «Яндекс.Карты» перестали отмечать ближайшие улицы бордовым и красным.
Здание, которое находится на реконструкции, загорелось, когда на объекте находилось более 1,2 тысячи рабочих. Все были эвакуированы.
Сообщалось, что пожар начался со склада на первом этаже, откуда огонь ушёл по открытой лестнице вверх и добрался до чердака. Вероятной причиной «Фонтанке» назвали возгорание тепловой пушки. Оценивать ущерб предстоит КГИОП, устранять последствия — подрядной организацией. Подрядчик заверяет, что отреставрированные локации не пострадали, срок работ случившееся не увеличит.
О пожаре и многолетней реставрации Консерватории, завершить которую должны в 2024 году, «Фонтанка» рассказывает здесь.