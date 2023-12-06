    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, южн

    773мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.58eur99.13

    Пожар в Петербургской консерватории полностью потушили за пять часов

    731
    2 комментария
    Фото: МЧС России
    ПоделитьсяПоделиться

    Пожарные завершили работу в здании Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, которое загорелось днём 6 декабря.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Театральной площади, 3, полностью ликвидировали в 17:53 — через пять часов после сигнала о возгорании.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

    В тушении задействовали девять расчётов. Движения в районе площади практически не было. В седьмом часу вечера «Яндекс.Карты» перестали отмечать ближайшие улицы бордовым и красным.

    ПоделитьсяПоделиться

    Здание, которое находится на реконструкции, загорелось, когда на объекте находилось более 1,2 тысячи рабочих. Все были эвакуированы.

    Сообщалось, что пожар начался со склада на первом этаже, откуда огонь ушёл по открытой лестнице вверх и добрался до чердака. Вероятной причиной «Фонтанке» назвали возгорание тепловой пушки. Оценивать ущерб предстоит КГИОП, устранять последствия — подрядной организацией. Подрядчик заверяет, что отреставрированные локации не пострадали, срок работ случившееся не увеличит.

    О пожаре и многолетней реставрации Консерватории, завершить которую должны в 2024 году, «Фонтанка» рассказывает здесь.

    Фото: МЧС России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарКонсерватория
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close