Таможня РФ изъяла 243 килограмма контрабандного золота и видит тенденцию

Федеральная таможенная служба (ФТС) фиксирует кратное увеличение вывоза из России золота в слитках, пишет 8 декабря «Коммерсантъ». Издание ссылается на заявление врио главы ФТС Руслана Давыдова. По его словам, нередко для вывоза слитков из страны используют «серые» схемы.
«Пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят <…> в принципе из того, что мы видим, из того, что фиксируется, — кратное увеличение вывоза золота в слитках»,— цитирует «Ъ» слова Давыдова.
Глава таможни допустил, что, с учетом действующих ограничений, золото все чаще используют как средство платежа. Давыдов напомнил, что на продажу юридическими лицами российского золота наложены санкции.
«Поэтому, наверное, пытаются с использованием физических лиц, так называемых курьеров, возить это золото в коммерческих целях»,— объяснил он. Глава ФТС также сообщил, что российские таможенники провели операцию по изъятию 243 кг золота.
Как отмечает «Ъ», из-за скачка биржевых цен на золото россияне стали также покупать больше золотых ювелирных изделий. Физический объем сделок с золотом на Мосбирже с начала года вырос в 2,68 раза (до 73,9 тонны золота).
Напомним, в мае в Домодедово у пассажира, который намеревался улететь из России за границу, обнаружили контрабандное золото общим весом более 24 килограммов. Два слитка — один массой 12 444,8 граммов, другой 12 307,3 грамма — были найдены спрятанными в личных вещах. Их оценочная стоимость на тот момент превышала 126 миллионов рублей.