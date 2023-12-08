Таможня РФ изъяла 243 килограмма контрабандного золота и видит тенденцию

Федеральная таможенная служба (ФТС) фиксирует кратное увеличение вывоза из России золота в слитках, пишет 8 декабря «Коммерсантъ». Издание ссылается на заявление врио главы ФТС Руслана Давыдова. По его словам, нередко для вывоза слитков из страны используют «серые» схемы.

«Пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят <…> в принципе из того, что мы видим, из того, что фиксируется, — кратное увеличение вывоза золота в слитках»,— цитирует «Ъ» слова Давыдова.



Глава таможни допустил, что, с учетом действующих ограничений, золото все чаще используют как средство платежа. Давыдов напомнил, что на продажу юридическими лицами российского золота наложены санкции.

