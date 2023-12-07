Пострадавших при стрельбе в брянской школе эвакуируют в Москву спецбортом МЧС

В Брянск прибыл спецборт МЧС России. Он эвакуирует в Москву детей, пострадавших во время стрельбы в гимназии утром 7 декабря.
Для эвакуации пострадавших в медучреждения столицы прилетел вертолет Ми-8 с медицинским модулем, сообщает пресс-служба МЧС России. В полете раненых будут сопровождать врачи. Поддержку пострадавшим и их родственникам также оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Брянске.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, эвакуировать будут двоих пациентов после стабилизации их состояния, пишет РИА Новости. «Вся помощь первичная оказана была в Брянске своевременно, проведена телемедицинская консультация, и сейчас бригада специалистов из федеральных центров, центра медицины катастроф вылетела на место», — рассказал он.
Напомним, утром в четверг в брянской гимназии 17-летняя школьница открыла стрельбу по одноклассникам из помпового ружья, которое принесла в школу. Погибла одна из учениц, а сама стрелявшая покончила с собой. Еще пять человек были ранены. Сообщалось, что один из пострадавших в тяжелом состоянии и находится в реанимации.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи допрашивали директора гимназии и отца стрелявшей девочки — ему, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, принадлежит ружье. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после трагедии поручил запросить в Следственном комитете и Генпрокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в школах и дать законодательное определение понятию «травля».
К настоящему времени, по данным ТАСС, оцепление вокруг гимназии в Брянске сняли.