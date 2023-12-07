Пострадавших при стрельбе в брянской школе эвакуируют в Москву спецбортом МЧС

В Брянск прибыл спецборт МЧС России. Он эвакуирует в Москву детей, пострадавших во время стрельбы в гимназии утром 7 декабря.



Для эвакуации пострадавших в медучреждения столицы прилетел вертолет Ми-8 с медицинским модулем, сообщает пресс-служба МЧС России. В полете раненых будут сопровождать врачи. Поддержку пострадавшим и их родственникам также оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Брянске.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, эвакуировать будут двоих пациентов после стабилизации их состояния, пишет РИА Новости. «Вся помощь первичная оказана была в Брянске своевременно, проведена телемедицинская консультация, и сейчас бригада специалистов из федеральных центров, центра медицины катастроф вылетела на место», — рассказал он.