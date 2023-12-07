    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -17

    1 м/с, вос

    778мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.78eur100.14

    Пострадавших при стрельбе в брянской школе эвакуируют в Москву спецбортом МЧС

    2785
    10 комментариев

    В Брянск прибыл спецборт МЧС России. Он эвакуирует в Москву детей, пострадавших во время стрельбы в гимназии утром 7 декабря.

    Для эвакуации пострадавших в медучреждения столицы прилетел вертолет Ми-8 с медицинским модулем, сообщает пресс-служба МЧС России. В полете раненых будут сопровождать врачи. Поддержку пострадавшим и их родственникам также оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Брянске.

    По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, эвакуировать будут двоих пациентов после стабилизации их состояния, пишет РИА Новости. «Вся помощь первичная оказана была в Брянске своевременно, проведена телемедицинская консультация, и сейчас бригада специалистов из федеральных центров, центра медицины катастроф вылетела на место», — рассказал он.

    Напомним, утром в четверг в брянской гимназии 17-летняя школьница открыла стрельбу по одноклассникам из помпового ружья, которое принесла в школу. Погибла одна из учениц, а сама стрелявшая покончила с собой. Еще пять человек были ранены. Сообщалось, что один из пострадавших в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи допрашивали директора гимназии и отца стрелявшей девочки — ему, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, принадлежит ружье. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после трагедии поручил запросить в Следственном комитете и Генпрокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в школах и дать законодательное определение понятию «травля».

    К настоящему времени, по данным ТАСС, оцепление вокруг гимназии в Брянске сняли.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БрянскСтрельба в школе
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close