После стрельбы в брянской гимназии Госдума законодательно определит понятие «травля»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил запросить в Следственном комитете и Генпрокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в школах, сообщает 7 декабря официальный сайт нижней палаты парламента. Поводом стала трагедия в брянской гимназии.

Обсудить вопрос о законодательном определении понятия «травля» на пленарном заседании ГД предложил депутат Валерий Гартунг. А зампред Думы Борис Чернышов заявил, что считает необходимым провести анализ эффективности мер по предотвращению травли в школах. Он обратил внимание, что на содержание советников школ по воспитанию и школьных психологов тратятся бюджетные деньги, но случаи, подобные брянскому, происходят снова и снова.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал предложения.



«Давайте мы попросим <...> запросить информацию и профильный комитет по просвещению — проработать определение «травля», которое вами вынесено как предложение для законодательного урегулирования вопроса», — сказал Володин.

Напомним, утром 7 декабря произошла стрельба в одной из школ Брянска. Оружие в учреждение пронесла 14-летняя школьница. СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, ученица пронесла в школу помповое ружье, из которого начала стрелять по своим одноклассникам. В результате произошедшего двое погибли — одна из них стрелявшая. Еще пятеро пострадали, в настоящее время им оказывается помощь врачей.



Трагедию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что нужно установить, почему не сработали меры, что были приняты ранее.