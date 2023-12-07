После стрельбы в брянской гимназии Госдума законодательно определит понятие «травля»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил запросить в Следственном комитете и Генпрокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в школах, сообщает 7 декабря официальный сайт нижней палаты парламента. Поводом стала трагедия в брянской гимназии.
Обсудить вопрос о законодательном определении понятия «травля» на пленарном заседании ГД предложил депутат Валерий Гартунг. А зампред Думы Борис Чернышов заявил, что считает необходимым провести анализ эффективности мер по предотвращению травли в школах. Он обратил внимание, что на содержание советников школ по воспитанию и школьных психологов тратятся бюджетные деньги, но случаи, подобные брянскому, происходят снова и снова.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддержал предложения.
«Давайте мы попросим <...> запросить информацию и профильный комитет по просвещению — проработать определение «травля», которое вами вынесено как предложение для законодательного урегулирования вопроса», — сказал Володин.
Напомним, утром 7 декабря произошла стрельба в одной из школ Брянска. Оружие в учреждение пронесла 14-летняя школьница. СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
По предварительным данным, ученица пронесла в школу помповое ружье, из которого начала стрелять по своим одноклассникам. В результате произошедшего двое погибли — одна из них стрелявшая. Еще пятеро пострадали, в настоящее время им оказывается помощь врачей.
Трагедию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что нужно установить, почему не сработали меры, что были приняты ранее.
«Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», — сказал Песков.
Как рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, один из раненых в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести. Тяжело пострадавший ребенок находится в реанимации.