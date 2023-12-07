Налоговая тайна. В Смольном и УФНС отказались озвучить вклад «Газпрома» в бюджет Петербурга по итогам года

Представители Смольного и петербургского управления Федеральной налоговой службы не стали раскрывать, какую долю доходов городского бюджета в 2023 году составят налоговые поступления от «Газпрома» и его структур, зарегистрированных в Петербурге. Ответ на этот вопрос «Фонтанка» тщетно искала 7 декабря на Петербургском налоговом форуме.
«Цыплят по осени считают. У нас финансовый год заканчивается тридцать первого декабря в 00:00. Вот как мы посчитаем, тогда и ответим на этот вопрос», — сообщил «Фонтанке» в кулуарах форума руководитель УФНС России по Петербургу Александр Гнедых.
«У нас поступления по налогоплатещикам — все-таки это налоговая тайна. Поэтому с этим вопросом рекомендую вам обратиться в ПАО «Газпром». Я уверен, что они вам дадут информацию по налоговым платежам. А если не дадут — на то воля налогоплательщика», — прокомментировал вице-губернатор Алексей Корабельников.
В прошлом году на налоговом форуме представитель «Газпрома» объявил, что пятая часть доходов бюджета Петербурга в 2022 году пришлась на налоговые поступления группы компаний. Ключевой момент тут в том, что информацию о себе раскрыла сама организация, пояснил «Фонтанке» вице-губернатор.
В 2023 году был ликвидирован институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), к которым относился и «Газпром». Теперь компании, входящие в состав группы, должны платить налоги отдельно друг от друга по месту регистрации. Ранее сообщалось, что в 2022 году Петербург получил от КГН 232 млрд рублей, в а 2023 году ожидает получить от бывших участников групп значительно меньше — 82 миллиарда.