Налоговая тайна. В Смольном и УФНС отказались озвучить вклад «Газпрома» в бюджет Петербурга по итогам года

Представители Смольного и петербургского управления Федеральной налоговой службы не стали раскрывать, какую долю доходов городского бюджета в 2023 году составят налоговые поступления от «Газпрома» и его структур, зарегистрированных в Петербурге. Ответ на этот вопрос «Фонтанка» тщетно искала 7 декабря на Петербургском налоговом форуме.



«Цыплят по осени считают. У нас финансовый год заканчивается тридцать первого декабря в 00:00. Вот как мы посчитаем, тогда и ответим на этот вопрос», — сообщил «Фонтанке» в кулуарах форума руководитель УФНС России по Петербургу Александр Гнедых.