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    Песков призвал к терпению после вопроса о выдвижении Путина на выборы

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    Заявлений президента РФ Владимира Путина о намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства до сих пор не было — нужно «набраться терпения». Об этом в четверг, 7 декабря, журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Пока никаких заявлений Путина не было, поэтому здесь давайте наберемся терпения», — сказал пресс-секретарь президента России.

    Совфед определил дату выборов президента РФ. Они пройдут 17 марта 2024 года.

    Решение о дате выборов также означает старт предвыборной кампании. По действующему законодательству, в течение 20 дней, до 27 декабря, о своей кандидатуре ЦИК должны уведомить самовыдвиженцы. Если кандидат выдвигается от политической партии, у него есть 25 дней со дня публикации решения, то есть до 1 января.

    Представители партий Госдумы должны принять решение о выдвижении одного кандидата от партии на съезде и уведомить об этом ЦИК. О съездах партий объявили «Единая Россия» (17 декабря), ЛДПР (19 декабря), КПРФ (23 декабря), «Новые люди» (24 декабря).

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