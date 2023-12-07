Песков призвал к терпению после вопроса о выдвижении Путина на выборы

Заявлений президента РФ Владимира Путина о намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства до сих пор не было — нужно «набраться терпения». Об этом в четверг, 7 декабря, журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока никаких заявлений Путина не было, поэтому здесь давайте наберемся терпения», — сказал пресс-секретарь президента России.



Совфед определил дату выборов президента РФ. Они пройдут 17 марта 2024 года.



Решение о дате выборов также означает старт предвыборной кампании. По действующему законодательству, в течение 20 дней, до 27 декабря, о своей кандидатуре ЦИК должны уведомить самовыдвиженцы. Если кандидат выдвигается от политической партии, у него есть 25 дней со дня публикации решения, то есть до 1 января.

