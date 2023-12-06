Названы фамилии и должности задержанных по делу «банды спецназовцев»

Среди задержанных по громкому делу «банды спецназовцев» есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. Об этом 6 декабря сообщил глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

По данным политика, задержаны начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД).

Напомним, «Фонтанка» писала о масштабной совместной операции МВД, ФСБ и СК России по задержанию группы, члены которой совершали преступления в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Красноярском крае и в других регионах с 1998 года.

