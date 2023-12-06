Названы фамилии и должности задержанных по делу «банды спецназовцев»

Среди задержанных по громкому делу «банды спецназовцев» есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. Об этом 6 декабря сообщил глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.
По данным политика, задержаны начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД).
Напомним, «Фонтанка» писала о масштабной совместной операции МВД, ФСБ и СК России по задержанию группы, члены которой совершали преступления в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Красноярском крае и в других регионах с 1998 года.
В криминальную структуру входили около 20 человек, в том числе действующие сотрудники МВД, военнослужащие и гражданские. Силовики занимались заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. По данным правоохранительных органов, на их счету более 30 преступлений, в том числе
- убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцово;
- похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве;
- покушение на убийство консультанта Госдумы в 2003 году в Москве;
- убийства нескольких криминальных авторитетов в 2002–2003 годах;
- похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка и его сожительницы в 2004 году.