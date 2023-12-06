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    В России задержана группа силовиков, которая более 20 лет похищала и убивала людей. Среди жертв — советник федерального министра

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    Сотрудники МВД, ФСБ и СК России провели масштабную операцию по задержанию группы, члены которой совершали преступления в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Красноярском крае и в других регионах с 1998 года. Об этом 6 декабря сообщает Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

    Объединение ведет свою историю с конца 90-х годов. По версии следствия, во главе группы стояли бывший военнослужащий и сотрудник СОБР МВД России — последний погиб в ДТП в 2006 году. В криминальную структуру вошли около 20 человек, в том числе действующие сотрудники МВД, военнослужащие и гражданские.

    Силовики занимались заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. По данным правоохранительных органов, на их счету более 30 преступлений, в том числе:

    • убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцово;
    • похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве;
    • покушение на убийство консультанта Госдумы в 2003 году в Москве;
    • убийства нескольких криминальных авторитетов в 2002–2003 годах;
    • похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка и его сожительницы в 2004 году.

    Как сообщает Ирина Волк, лидер криминальной структуры долгие годы проживал на Украине, но регулярно приезжал в Россию для контроля группировки. Преступные деньги он выводил за границу.

    В марте-апреле 2023 года сотрудники МВД задержали лидера и 6 действующих участников банды. При обысках у них были изъяты огнестрельное оружие, средства совершения преступлений и похищенное имущество. Задержанным предъявлены обвинения в убийстве, похищении людей, разбойных нападениях и незаконном обороте оружия. Они содержатся в московских СИЗО.

    В ноябре 2023 года в отношении предполагаемого лидера банды и ее активных участников было возбуждено уголовное дело по 1,2 частям статьи 209 УК РФ «Создание вооруженной группы в целях нападения на граждан, участие в устойчивой вооруженной группе».

    В ходе дальнейшей работы оперативники установили причастность к деятельности банды еще 8 человек. 6 декабря они были задержаны. В их числе — двое действующих сотрудников правоохранительных органов, один из которых занимал руководящую должность в Росгвардии. Остальные — гражданские лица, некоторые из них в прошлом служили в органах внутренних дел и внутренних войсках. Задержанные доставлены в полицию и следственные органы. В настоящее время идут следственные действия.

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    Гость06 Дек 2023 в 13:01
    210я УК РФ
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