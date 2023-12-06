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    В Петербурге появится мемориальная доска наставнику Путина по дзюдо Анатолию Рахлину

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    В Петербурге планируется установить мемориальную доску заслуженному тренеру, вице-президенту федерации дзюдо РФ, бывшему тренеру клуба «Явара-Нева» Анатолию Рахлину. Соответствующий проект постановления Законодательное собрание города приняло сразу в двух чтениях на заседании 6 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

    Мемориальную доску предлагается установить на фасад здания по адресу: Кондратьевский проспект, 13, лит А, в котором располагается школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского района имени Анатолия Рахлина.

    Анатолий Рахлин скончался в 2013 году. Он был наставником Владимира Путина, нынешнего президента РФ.

    Ранее горожане высказывались против строительства спортшколы дзюдо имени Рахлина на Замшиной улице. Петербуржцы аргументировали позицию тем, что участок фактически является частью парка Сахарова. Они пытались оспорить разрешение о строительстве в суде, но потерпели неудачу.

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    ДзюдоМемориальная доскаЗаконодательное собрание Петербурга
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