В Петербурге суд отказался отменить строительство школы дзюдо на Замшиной

Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным разрешение на строительство школы олимпийского резерва по дзюдо имени А.С. Рахлина — наставника Владимира Путина. Об этом 13 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Суд административным истцам в удовлетворении требований отказал», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Иск к Госстройнадзору подали петербуржцы Мария Андриенко, Людмила Василевская, Анна Щеголева и Наталья Самерсовова. Школа олимпийского резерва по дзюдо имени А.С. Рахлина выступала в качестве заинтересованного лица.
Истцы пытались признать незаконным разрешение на строительство, выданное в феврале 2022 года. Заявители ссылались на то, что проект нарушает их права на благоприятную окружающую среду, в частности право «на сохранение зеленых насаждений». Они обратили внимание, что на месте стройки могут обитать краснокнижные ушастая сова и усач мускусный. По мнению истцов, так как земельный участок непосредственно примыкает к парку академика Сахарова, есть основания опасаться, что стройка может привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания.
Против строительства школы на участке на Замшина часть жителей выступает с 2018 года, когда проводились публичные слушания. Горожане предлагали альтернативный участок — на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Лабораторного проспекта. Сам проект обсуждают последние 10 лет.