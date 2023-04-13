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    В Петербурге суд отказался отменить строительство школы дзюдо на Замшиной

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    Куйбышевский районный суд Петербурга отказался признать незаконным разрешение на строительство школы олимпийского резерва по дзюдо имени А.С. Рахлина — наставника Владимира Путина. Об этом 13 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    «Суд административным истцам в удовлетворении требований отказал», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

    Иск к Госстройнадзору подали петербуржцы Мария Андриенко, Людмила Василевская, Анна Щеголева и Наталья Самерсовова. Школа олимпийского резерва по дзюдо имени А.С. Рахлина выступала в качестве заинтересованного лица.

    Истцы пытались признать незаконным разрешение на строительство, выданное в феврале 2022 года. Заявители ссылались на то, что проект нарушает их права на благоприятную окружающую среду, в частности право «на сохранение зеленых насаждений». Они обратили внимание, что на месте стройки могут обитать краснокнижные ушастая сова и усач мускусный. По мнению истцов, так как земельный участок непосредственно примыкает к парку академика Сахарова, есть основания опасаться, что стройка может привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания.

    Против строительства школы на участке на Замшина часть жителей выступает с 2018 года, когда проводились публичные слушания. Горожане предлагали альтернативный участок — на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Лабораторного проспекта. Сам проект обсуждают последние 10 лет.

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