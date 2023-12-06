    Сейчас

    -11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    771мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.58eur99.13

    Ждём очень высокое давление. Кроме того, погода в Петербурге готовит одну неприятность

    5650
    6 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Интересные процессы происходят в атмосфере над Петербургом и Ленобластью. Об особенностях погоды рассказывает 6 декабря главный синоптик города Александр Колесов.

    Атмосферное давление растёт и достигнет сегодня 772 мм. рт. ст. При этом антициклон над севером европейской территории России (ЕТР) только начинает усиливаться. В ближайшие дни он опустится к югу и займёт всю территорию, а давление в центре увеличится почти 790 мм. рт. ст.. Самое высокое давление в Петербурге ожидается завтра — 780 мм. рт. ст. Оно продержится пару дней и в субботу под влиянием западного циклона начнет снижаться.

    Температурные показатели в регионе остаются очень разными.

    «Сегодня в центре и на севере Санкт-Петербурга -11…-13 градусов, а вот на юге, где небо открылось, температура воздуха сразу понизилась до -15…-19 градусов. В районе Волосово и п. Сиверский еще ниже, до -21…-23 градусов», — пишет синоптик.

    Неприятная особенность погоды — усиление юго-восточного ветра начиная с завтрашнего вечера.

    «В дальнейшем при ветре 8–10 м/с теплоощущения на морозе даже в -10 градусов будут неприятными, если, конечно, идти против ветра», — отмечает Колесов.

    А уже в начале следующей недели намечается потепление.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр Колесов
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close