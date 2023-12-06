Ждём очень высокое давление. Кроме того, погода в Петербурге готовит одну неприятность

Интересные процессы происходят в атмосфере над Петербургом и Ленобластью. Об особенностях погоды рассказывает 6 декабря главный синоптик города Александр Колесов.
Атмосферное давление растёт и достигнет сегодня 772 мм. рт. ст. При этом антициклон над севером европейской территории России (ЕТР) только начинает усиливаться. В ближайшие дни он опустится к югу и займёт всю территорию, а давление в центре увеличится почти 790 мм. рт. ст.. Самое высокое давление в Петербурге ожидается завтра — 780 мм. рт. ст. Оно продержится пару дней и в субботу под влиянием западного циклона начнет снижаться.
Температурные показатели в регионе остаются очень разными.
«Сегодня в центре и на севере Санкт-Петербурга -11…-13 градусов, а вот на юге, где небо открылось, температура воздуха сразу понизилась до -15…-19 градусов. В районе Волосово и п. Сиверский еще ниже, до -21…-23 градусов», — пишет синоптик.
Неприятная особенность погоды — усиление юго-восточного ветра начиная с завтрашнего вечера.
«В дальнейшем при ветре 8–10 м/с теплоощущения на морозе даже в -10 градусов будут неприятными, если, конечно, идти против ветра», — отмечает Колесов.
А уже в начале следующей недели намечается потепление.