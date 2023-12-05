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    Помощник президента РФ: Путин обсудит конфликт на Украине с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана

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    В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана будет подниматься тема спецоперации на Украине. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает во вторник, 5 декабря, РИА Новости.

    «Мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, нашим коллегам будет просто важно выслушать оценки Владимира Владимировича Путина на развитие ситуации, конечно», — сказал Ушаков журналистам.

    Недавно стало известно, что президент РФ Владимир Путин посетит с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной.

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