Участники массовой драки у Приморского шоссе залегли на дно, но полиция их ищет

Полиция Петербурга устанавливает участников драки рабочих в Приморском районе. По горячим следам задержать никого не удалось, так как драчуны молниеносно разбежались. Напомним, сообщение о конфликте на Бобыльской улице поступило накануне в 19:17.



«На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. По прибытии полицейских драки обнаружено не было. Каких-либо сообщений из медицинских учреждений не поступало», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 декабря.



Ранее «Фонтанка» публиковала видео конфликта. На кадрах видно, что бой прекратился только после того, как один из участников потерял сознание.

