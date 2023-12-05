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    Участники массовой драки у Приморского шоссе залегли на дно, но полиция их ищет

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    Полиция Петербурга устанавливает участников драки рабочих в Приморском районе. По горячим следам задержать никого не удалось, так как драчуны молниеносно разбежались. Напомним, сообщение о конфликте на Бобыльской улице поступило накануне в 19:17.

    «На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. По прибытии полицейских драки обнаружено не было. Каких-либо сообщений из медицинских учреждений не поступало», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 декабря.

    Ранее «Фонтанка» публиковала видео конфликта. На кадрах видно, что бой прекратился только после того, как один из участников потерял сознание.

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