«Скорую вызывайте! Человек тут умирает». На севере Петербурга рабочие устроили массовую драку

О массовой драке рабочих в Приморском районе Петербурга сообщил читатель «Фонтанки» 5 декабря. По словам жителя города, мужчины устроили битву на Приморском шоссе рядом с заправкой «Роснефти».
Читатель «Фонтанки» Сергей
Судя по кадрам, в кулачном бое приняли участие не менее десяти человек. Часть мужчин были одеты в спецформу, другие — в обычные теплые вещи. По данным «Фонтанки», первые очевидцы сообщили о драке в полицию сразу после семи вечера в понедельник. На присланных в редакцию кадрах видно, что бой прекратился только после того, как один из участников потерял сознание.
Полиция проводит проверку по сообщению о драке.