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    «Скорую вызывайте! Человек тут умирает». На севере Петербурга рабочие устроили массовую драку

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    О массовой драке рабочих в Приморском районе Петербурга сообщил читатель «Фонтанки» 5 декабря. По словам жителя города, мужчины устроили битву на Приморском шоссе рядом с заправкой «Роснефти».

    Читатель «Фонтанки» Сергей

    Судя по кадрам, в кулачном бое приняли участие не менее десяти человек. Часть мужчин были одеты в спецформу, другие — в обычные теплые вещи. По данным «Фонтанки», первые очевидцы сообщили о драке в полицию сразу после семи вечера в понедельник. На присланных в редакцию кадрах видно, что бой прекратился только после того, как один из участников потерял сознание.

    Полиция проводит проверку по сообщению о драке.

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