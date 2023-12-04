Стала известна причина пожара в отделе дознания в Петербурге. Показываем, как он горел

Судя по видео, которое оказалось в распоряжении редакции, полыхало на втором этаже. По предварительным данным, полностью выгорел один кабинет, но продолжить службу в здании на Среднеохтинском проспекте, 2В/17, сотрудники в ближайшее время не смогут. Другие кабинеты на втором этаже задымлены, первый этаж залит.

Из здания были эвакуированы 17 человек, никто из них не пострадал. Спасать пришлось также документы, улики, технику — всё уцелевшее вывозят из помещений, пострадавших от пожара и его последствий.



Огонь в полицейском кабинете разгорелся около часа дня. Менее чем через полчаса его ликвидировали силами трёх расчётов. По данным ГУ МЧС по Петербургу, обгорели 14 квадратных метров обстановки.

