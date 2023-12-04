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    Стала известна причина пожара в отделе дознания в Петербурге. Показываем, как он горел

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    Причиной пожара в помещении отдела дознания полиции Красногвардейского района Петербурга могла стать неисправность проводки. Об этом стало известно «Фонтанке» 4 декабря.

    Судя по видео, которое оказалось в распоряжении редакции, полыхало на втором этаже. По предварительным данным, полностью выгорел один кабинет, но продолжить службу в здании на Среднеохтинском проспекте, 2В/17, сотрудники в ближайшее время не смогут. Другие кабинеты на втором этаже задымлены, первый этаж залит.

    «Фонтанка.ру»

    Из здания были эвакуированы 17 человек, никто из них не пострадал. Спасать пришлось также документы, улики, технику — всё уцелевшее вывозят из помещений, пострадавших от пожара и его последствий.

    Огонь в полицейском кабинете разгорелся около часа дня. Менее чем через полчаса его ликвидировали силами трёх расчётов. По данным ГУ МЧС по Петербургу, обгорели 14 квадратных метров обстановки.

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    Комментарии 1

    Гость04 Дек 2023 в 23:19
    Концы в воду!))
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