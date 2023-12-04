В Петербурге тушили пожар в отделе дознания полиции Красногвардейского района

Три пожарных расчета работали на тушении здания полиции Красногвардейского района.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 4 декабря, сообщение о пожаре в доме 2В/17 по Среднеохтинскому проспекту поступило в 12:54.



По данным ведомства, горела обстановка в кабинете административного здания на площади 14 кв.м. В 13:28 пожар был ликвидирован.



Как стало известно «Фонтанке», пожар произошел в помещении отдела дознания Красногвардейского района. По предварительной информации, от огня пострадали 2 кабинета. В здании находятся подразделения отдела дознания и инженеры-электроники, все сотрудники были эвакуированы.

