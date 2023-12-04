    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, зап

    759мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.76eur97.91

    В Петербурге тушили пожар в отделе дознания полиции Красногвардейского района

    544
    1 комментарий

    Три пожарных расчета работали на тушении здания полиции Красногвардейского района.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 4 декабря, сообщение о пожаре в доме 2В/17 по Среднеохтинскому проспекту поступило в 12:54.

    По данным ведомства, горела обстановка в кабинете административного здания на площади 14 кв.м. В 13:28 пожар был ликвидирован.

    Как стало известно «Фонтанке», пожар произошел в помещении отдела дознания Красногвардейского района. По предварительной информации, от огня пострадали 2 кабинета. В здании находятся подразделения отдела дознания и инженеры-электроники, все сотрудники были эвакуированы.

    Причина возгорания не пока не известна.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарДознаниеПолиция
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close