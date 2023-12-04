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    Театры

    Валерий Гергиев избран сопредседателем Союза театральных деятелей России

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    17 комментариев

    Дирижер Валерий Гергиев, с декабря возглавивший помимо Мариинского театра еще и Большой, 4 декабря получил новую должность, став сопредседателем Союза театральных деятелей России. Об этом сообщается на сайте Мариинского театра.

    На этот пост Гергиева выдвинул в этот же день избранный главой СТД актер Владимир Машков, который, в свою очередь, был единственным кандидатом на должность председателя. Остальные претенденты (среди которых был и Валерий Гергиев) сняли свои кандидатуры.

    Напомним, выборы состоялись в ходе внеочередного съезда СТД. Выступая на нем, уходящий глава союза Александр Калягин (возглавлявший его с 1996 года) охарактеризовал съезд как «событие экстраординарное», которое происходит впервые за всю историю существования союза.

    Незадолго до выборов СТД взял на себя новые обязанности в части организации фестиваля и премии «Золотая маска», фактически ставших полностью подконтрольными союзу.

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    Комментарии 17

    28161428304 Дек 2023 в 21:02
    Это Мафия
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