Валерий Гергиев избран сопредседателем Союза театральных деятелей России

Дирижер Валерий Гергиев, с декабря возглавивший помимо Мариинского театра еще и Большой, 4 декабря получил новую должность, став сопредседателем Союза театральных деятелей России. Об этом сообщается на сайте Мариинского театра.



На этот пост Гергиева выдвинул в этот же день избранный главой СТД актер Владимир Машков, который, в свою очередь, был единственным кандидатом на должность председателя. Остальные претенденты (среди которых был и Валерий Гергиев) сняли свои кандидатуры.



Напомним, выборы состоялись в ходе внеочередного съезда СТД. Выступая на нем, уходящий глава союза Александр Калягин (возглавлявший его с 1996 года) охарактеризовал съезд как «событие экстраординарное», которое происходит впервые за всю историю существования союза.

