В Союзе театральных деятелей решили, что делать с «Золотой маской»

В Союзе театральных деятелей 14 сентября прошло заседание рабочей группы по разработке проекта нового положения о премии и фестивале «Золотая маска». По итогам было решено отложить внесение изменений в перечень номинаций и в порядок формирования и работы экспертных советов и жюри. Но команда организаторов поменяется: СТД возьмет премию под собственный контроль. Детали решения изложены на сайте организации.
Глава Союза Александр Калягин станет президентом премии, у нее также появится вице-президент (в настоящее время президент премии и фестиваля «Золотая маска» — Игорь Костолевский). Но главное — «Союз создаст собственную структуру, подконтрольную только ему, которая будет исполнять функции исполнительной дирекции премии и фестиваля». В
Напомним, смена команды и взятие национальной театральной премии под жесткий контроль вызвало возмущения в театральном сообществе: организовать с нуля работу экспертов, ищущих лучшие спектакли по всей стране, включая ее самые отдаленные города, — крайне сложно и требует много времени. Какие функции выполняет «Золотая маска» и чем она является для страны — в статье «Фонтанки» рассказывала театральный критик Жанна Зарецкая.