В Союзе театральных деятелей решили, что делать с «Золотой маской»

В Союзе театральных деятелей 14 сентября прошло заседание рабочей группы по разработке проекта нового положения о премии и фестивале «Золотая маска». По итогам было решено отложить внесение изменений в перечень номинаций и в порядок формирования и работы экспертных советов и жюри. Но команда организаторов поменяется: СТД возьмет премию под собственный контроль. Детали решения изложены на сайте организации.

Глава Союза Александр Калягин станет президентом премии, у нее также появится вице-президент (в настоящее время президент премии и фестиваля «Золотая маска» — Игорь Костолевский). Но главное — «Союз создаст собственную структуру, подконтрольную только ему, которая будет исполнять функции исполнительной дирекции премии и фестиваля». В 2005-м году СТД передавал функции дирекции премии и фестиваля автономной некоммерческой организации «Фестиваль "Золотая маска"» (генеральный директор — Мария Ревякина), которая и развивала «Маску» все эти годы.

