Глава СТД Александр Калягин ответил на обвинения в разрушении «Золотой маски»

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин открытым письмом, опубликованным на сайте организации, ответил своим коллегам, ранее высказавшимся против нововведений в положение о высшей театральной премии страны «Золотая маска». Об этом конфликте и о том, чем грозят изменения, рассказывала «Фонтанка».
Обращаясь к взволнованным судьбой премии членам сообщества, а также к тем, кто, по мнению главы СТД, «занимается намеренными провокациями и ложными заявлениями» (кто имеется в виду, не уточняется), Калягин заявил, что «претензий к работе фестиваля очень много», а вносимые изменения — «своего рода диспансеризация». И те, кто готов участвовать в этом процессе конструктивно, могут прийти на заседание Рабочей группы 7 сентября.
Отдельно Калягин обратился к известным режиссерам, семейной паре — Каме Гинкасу и Генриетте Яновской, направившим ему открытое письмо, в котором они просили главу СТД: «Не войди в Историю театра как разрушитель замечательной кровеносной системы нашего театрального тела, центром которого, сердцем которого есть — «Золотая маска»».
Калягин ответил им, среди прочего, что реконструкция премии «Золотая маска» началась еще с приходом Эдуарда Боякова, и при приходе Марии Ревякиной «смену одного менеджера на другого никто не называл «августовским путчем», как это сегодня сделал Михаил Бычков». А фраза Михаила Ульянова «Профессионалы профессионалам», к которой апеллируют сегодня, была сформулирована во времена, когда номинаций было всего семь, а имена лауреатов были общепризнаны.
Напомним, в конце июля стало известно о том, что Союз театральных деятелей готовит изменения в положение о «Золотой маске» — согласно им, упраздняются те номинации, которые касались самых свободных жанров и направлений, оставляли простор для эксперимента и авторского высказывания. Кроме того, списки экспертов и членов жюри СТД планирует формировать самостоятельно и согласовывать их с Минкультом. Также согласовывать будут и списки номинантов. В конце августа на сайте СТД появилось объявление о том, что союз создает собственную дирекцию «Золотой маски», без прежнего руководства.