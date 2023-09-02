Глава СТД Александр Калягин ответил на обвинения в разрушении «Золотой маски»

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин открытым письмом, опубликованным на сайте организации, ответил своим коллегам, ранее высказавшимся против нововведений в положение о высшей театральной премии страны «Золотая маска». Об этом конфликте и о том, чем грозят изменения, рассказывала «Фонтанка».



Обращаясь к взволнованным судьбой премии членам сообщества, а также к тем, кто, по мнению главы СТД, «занимается намеренными провокациями и ложными заявлениями» (кто имеется в виду, не уточняется), Калягин заявил, что «претензий к работе фестиваля очень много», а вносимые изменения — «своего рода диспансеризация». И те, кто готов участвовать в этом процессе конструктивно, могут прийти на заседание Рабочей группы 7 сентября.

