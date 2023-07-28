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    Никаких «экспериментов». Театральная премия «Золотая маска» отказывается от рискованных номинаций

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    Национальная театральная премия «Золотая маска» планирует отказаться от ряда номинаций — это следует из проекта нового положения о ней, разработанного Союзом театральных деятелей и изученного газетой «Коммерсант». Издание утверждает, что на премии хотят усилить контроль работы экспертных советов и жюри со стороны СТД и Министерства культуры.

    В частности, планируется ликвидировать номинацию «Лучшая работа драматурга в драматическом театре» (фактически не вручалась уже в прошлом сезоне). В «Коммерсанте» замечают, что «возможно, это должно быть сигналом о том, что с новой драмой театрам лучше на всякий случай держаться настороже», напоминая о судьбах лауреатов этой номинации, обвиненных в дискредитации вооруженных сил России (Михаил Дурненков, Иван Вырыпаев) и в оправдании терроризма (Светлана Петрийчук).

    Также на «Золотой маске» планируется отказаться от номинации «Драматический спектакль малой формы» (именно в этом формате чаще ставили современную драму), номинации «Эксперимент» (в ней оценивались актуальные неформатные творческие высказывания) и подразделу «Современный танец».

    Кроме того: президентом «Золотой маски» становится председатель Союза театральных деятелей. Объединения профессиональных творческих работников лишаются права выдвигать кандидатов в экспертные советы и жюри — их списки будет формировать СТД по согласованию с Минкультом. Также секретариат СТД «с учетом мнения министерства» будет рассматривать и готовые списки номинантов.

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