Режиссеру и драматургу пьесы «Финист Ясный Сокол» продлили арест

Театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлане Петрийчук продлили меру пресечения в виде заключения под стражей до 10 сентября. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.



И Петрийчук, и Беркович вменяют оправдание терроризма. В «деструктологическом исследовании» пьесы «Финист Ясный Сокол» утверждается, что в произведении и постановке присутствует идеология запрещенной в России террористической организации и признаки идеологии радикального феминизма.



Петрийчук и Беркович не признают вину. Подробнее о театральном деле читайте в материале «Фонтанки».

