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    Режиссеру и драматургу пьесы «Финист Ясный Сокол» продлили арест

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    Театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлане Петрийчук продлили меру пресечения в виде заключения под стражей до 10 сентября. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

    И Петрийчук, и Беркович вменяют оправдание терроризма. В «деструктологическом исследовании» пьесы «Финист Ясный Сокол» утверждается, что в произведении и постановке присутствует идеология запрещенной в России террористической организации и признаки идеологии радикального феминизма.

    Петрийчук и Беркович не признают вину. Подробнее о театральном деле читайте в материале «Фонтанки».

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