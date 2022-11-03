«Золотая маска» назвала номинантов. Лучших режиссеров и драматургов выбирать не будут

Список номинантов на высшую театральную премию страны «Золотая маска» опубликован 3 ноября на ее сайте . Число претендентов от Петербурга в сезоне 2021–2022 заметно сократилось по сравнению с обычной картиной : фактически, в большинстве номинаций представлены только три спектакля: «Материнское сердце» Андрея Могучего в БДТ, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Бориса Павловича в Театре имени Ленсовета и «Серотонин» Андрея Прикотенко в Приюте Комедианта.

Постановка Могучего (хотя сам режиссер, как и другие его коллеги, не может быть отмечен — по решению учредителя премии СТД РФ претенденты в этой номинации на сей раз не выдвигаются) представлена в категориях «Спектакль большой формы», «Женская роль» (Нина Усатова), «Мужская роль» (Андрей Феськов), «Женская роль второго плана» (Ольга Ванькова), «Мужская роль второго плана »(Анатолий Петров), «Работа художника» (Александр Шишкин), «Работа художника по свету» (Константин Удовиченко).

Работа Павловича может получить награды в номинациях за спектакль большой формы, мужскую роль (Александр Новиков), женскую роль второго плана (Ольга Муравицкая), мужскую роль второго плана (два артиста — Роман Кочержевский и Федор Федотов), работу художника (Мария Лукка, Александр Мохов) и художника по свету (Стас Свистунович).

Спектакль Прикотенко претендует на награду как спектакль малой формы, за лучшую мужскую роль (Иван Волков), работу художника и художника по костюмам (Ольга Шаишмелашвили).



Лучшую работу драматурга в этом году награждать на «Золотой маске» также не будут.



Из других категорий претенденты от Петербурга остались в современном танце: это работа Soulwhirl Дома Радио, «Адам и Ева» проекта Vasilevadanceco и «Место, которого еще не было» проекта Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России.



В жанре оперетты и мюзикла город представлен «Вишневым садом» Независимого театрального проекта.

