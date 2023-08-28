СТД объявил решение создать собственную дирекцию «Золотой маски», без прежнего руководства

Союз театральных деятелей 28 августа на своем сайте объявил об изменениях в организации и проведении премии и фестиваля «Золотая маска». Это происходит на фоне противостояния многочисленных представителей театральной среды тем изменениям, которые обозначены в новом положении о премии.
В сообщении об итогах совещания, которое провел глава СТД Александр Калягин, говорится о том, что «СТД РФ принял решение о выходе из состава участников Автономной некоммерческой организации «Премия и Фестиваль «"Золотая маска" » (руководитель М. Е. Ревякина) и приступил к созданию собственной исполнительной дирекции Премии и Фестиваля «Золотая маска», которой будет поручено проведение всего комплекса мероприятий по подготовке и проведению Премии и Фестиваля уже в этом году».
На должность директора премии и фестиваля приглашается Владимир Мишарин, «который хорошо известен в театральном сообществе». Согласно информации на сайте Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, куда Мишарин в конце 2021 года был назначен директором Русского театра драмы, он «работает в театральном менеджменте с 1992 года». До 2002 года возглавлял Екатеринбургский дом актера Союза театральных деятелей, позже руководил местным отделением СТД. Работал в Федеральном агентстве по культуре и кинематографии начальником отдела театрального искусства. А с 2010 до 2019 год был гендиректором сочинского концертно-филармонического объединения.
Новое положение о премии и фестивале планируется принять на заседании секретариата СТД РФ 30 октября.
«Фонтанка» ранее рассказывала, что СТД хочет исключить «рискованные» номинации — для лучших драматургов, за лучший драматический спектакль малой формы, эксперимент и в подразделе «современный танец». Также сообщалось, что президентом «Золотой маски» должен стать председатель Союза театральных деятелей, а объединения профессиональных творческих работников лишаются права выдвигать кандидатов в экспертные советы и жюри — их списки будет формировать СТД по согласованию с Минкультом.