СТД объявил решение создать собственную дирекцию «Золотой маски», без прежнего руководства

Союз театральных деятелей 28 августа на своем сайте объявил об изменениях в организации и проведении премии и фестиваля «Золотая маска». Это происходит на фоне противостояния многочисленных представителей театральной среды тем изменениям, которые обозначены в новом положении о премии.



В сообщении об итогах совещания, которое провел глава СТД Александр Калягин, говорится о том, что «СТД РФ принял решение о выходе из состава участников Автономной некоммерческой организации «Премия и Фестиваль «"Золотая маска" » (руководитель М. Е. Ревякина) и приступил к созданию собственной исполнительной дирекции Премии и Фестиваля «Золотая маска», которой будет поручено проведение всего комплекса мероприятий по подготовке и проведению Премии и Фестиваля уже в этом году».

