Калягин уходит с поста главы Союза театральных деятелей, единственный кандидат — Владимир Машков

Единственным кандидатом на пост председателя Союза театральных деятелей на внеочередном съезде СТД, проходящем 4 декабря в Москве, стал Владимир Машков. Об этом сообщает Интерфакс.



По данным агентства, остальные претенденты — директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, гендиректор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, Андрей Борисов и Александр Лазарев, которого выдвигал бывший председатель СТД Александр Калягин (возглавлявший союз с 1996 года) — сняли свои кандидатуры.



«Я передаю союз в боеспособном, отлаженном состоянии, я этим горжусь, — обратился Калягин к собравшимся. — Я очень прошу следующий выбранный секретариат ничего не ломать».

