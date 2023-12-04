Калягин уходит с поста главы Союза театральных деятелей, единственный кандидат — Владимир Машков

Единственным кандидатом на пост председателя Союза театральных деятелей на внеочередном съезде СТД, проходящем 4 декабря в Москве, стал Владимир Машков. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, остальные претенденты — директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, гендиректор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, Андрей Борисов и Александр Лазарев, которого выдвигал бывший председатель СТД Александр Калягин (возглавлявший союз с 1996 года) — сняли свои кандидатуры.
«Я передаю союз в боеспособном, отлаженном состоянии, я этим горжусь, — обратился Калягин к собравшимся. — Я очень прошу следующий выбранный секретариат ничего не ломать».
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков известен своей активной патриотической позицией. В июле 2022 года вместе с актером Сергеем Безруковым, а также мэром Москвы Сергеем Собяниным, президентом мотоклуба «Ночные волки» Александром Залдастановым (Хирургом), «Юнармией» и Россотрудничеством они попали под санкции Евросоюза.
Незадолго до выборов председателя и секретариата СТД союз взял на себя новые обязанности в части организации фестиваля и премии «Золотая маска». Было решено создать подконтрольную Союзу структуру, которая будет исполнять функции исполнительной дирекции премии и фестиваля. Кроме того, именно секретариат СТД занимается формированием экспертных советов и жюри, а также присуждения специальных премий.
Обновление:
Владимир Машков избран главой Союза театральных деятелей.