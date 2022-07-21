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    ЕС ввел санкции против актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова

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    Актеры Сергей Безруков и Владимир Машков попали под санкции ЕС в рамках седьмого пакета ограничительных мер. Подробности опубликованы в официальном журнале ЕС 21 июля Также под ограничения попали фонд «Русский мир» и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

    Также в списке: первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург), депутат Госдумы Адам Делимханов.

    Под ограничительные меры попали движение «Юнармия» и Россотрудничество. Ранее стало известно, что санкции введены против Сбербанка и «Ночных волков».

    Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций также запретил импорт золота и ювелирных изделий из России. При этом есть и ряд ослаблений, например снятие запрета на поставки в РФ ряда товаров и услуг для авиаотрасли и вывод из-под ограничений сделок, касающихся сельхозпродукции и транспортировки нефти.

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