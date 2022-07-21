ЕС ввел санкции против актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова

Актеры Сергей Безруков и Владимир Машков попали под санкции ЕС в рамках седьмого пакета ограничительных мер. Подробности опубликованы в официальном журнале ЕС 21 июля Также под ограничения попали фонд «Русский мир» и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
Также в списке: первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург), депутат Госдумы Адам Делимханов.
Под ограничительные меры попали движение «Юнармия» и Россотрудничество. Ранее стало известно, что санкции введены против Сбербанка и «Ночных волков».
Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций также запретил импорт золота и ювелирных изделий из России. При этом есть и ряд ослаблений, например снятие запрета на поставки в РФ ряда товаров и услуг для авиаотрасли и вывод из-под ограничений сделок, касающихся сельхозпродукции и транспортировки нефти.