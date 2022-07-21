Совет ЕС разрешил поставки России товаров и услуг для авиаотрасли

Совет Евросоюза несколько ослабил санкции в отношении России, сняв запрет на поставки ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Об этом 21 июля говорится в пресс-релизе.
«Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения стандартов Международной организации гражданской авиации, а запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями будет несколько ослаблен», — сказано в сообщении.
ЕС также вывел из-под санкций сделки с некоторыми российскими госструктурами, касающиеся экспорта сельскохозяйственной продукции и транспортировки нефти в третьи страны. Это делается «во избежание любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире».
Кроме того, в сообщении отмечается, что ЕС также не запрещает третьим странам закупку лекарств или медицинской продукции из России.
При этом в новом пакете санкций Евросоюз запретил импорт золота и ювелирных изделий из России.