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    Момент падения 16-летнего студента с террасы в «Этажах» попал на видео

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    19 комментариев

    В Петербурге молодой человек упал с третьего этажа выставочного центра «Этажи» на Лиговском проспекте, видео с инцидентом есть в распоряжении «Фонтанки».

    На записи видно, как парень присел и решил опереться спиной о перила, которые оказались слишком высокими. В итоге молодой человек приземлился на протоптанную сквозь сугробы дорожку. В этот момент вдоль павильонов проходили люди. Никто, кроме подростка, не пострадал.

    «Фонтанка.ру»

    Как писала ранее «Фонтанка», упавшим оказался 16-летний студент колледжа. Он попал в детскую больницу № 22, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Предположительно молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

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    Комментарии 19

    Гость04 Дек 2023 в 15:43
    Вылечить и на СВО.
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