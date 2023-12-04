Момент падения 16-летнего студента с террасы в «Этажах» попал на видео

В Петербурге молодой человек упал с третьего этажа выставочного центра «Этажи» на Лиговском проспекте, видео с инцидентом есть в распоряжении «Фонтанки».
На записи видно, как парень присел и решил опереться спиной о перила, которые оказались слишком высокими. В итоге молодой человек приземлился на протоптанную сквозь сугробы дорожку. В этот момент вдоль павильонов проходили люди. Никто, кроме подростка, не пострадал.
«Фонтанка.ру»
Как писала ранее «Фонтанка», упавшим оказался 16-летний студент колледжа. Он попал в детскую больницу № 22, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Предположительно молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.