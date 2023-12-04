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    Смертельное селфи. Со здания «Этажей» в Петербурге упал учащийся колледжа, который искал нужный ракурс

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    Врачи детской больницы № 22 спасают 16-летнего мальчика, который упал с 3-го этажа здания на Лиговском проспекте во время селфи.

    Очевидцы сообщили о ЧП во дворе выставочного центра «Этажи» на Лиговском проспекте накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 декабря. По предварительной информации, 16-летний учащийся колледжа перегнулся через ограждения террасы, чтобы сделать селфи, и упал на землю.

    Молодого человека с многочисленными травмами и, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения увезли в больницу. Его состояние в стационаре оценили как крайне тяжелое.

    Проводится проверка.

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