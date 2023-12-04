Комитеты скинулись самосвалами и вывезли с улиц Петербурга 220 тысяч кубометров снега

Водоканал Петербурга
Высота снежного покрова в Петербурге с начала снегопадов к 4 декабря всего 2 см не дотянула до полуметровой отметки. К концу минувшей недели с городских улиц вывозили по 40 тысяч кубометров снега в день.
За минувшую неделю, с 27 ноября по 3 декабря, с петербургских улиц вывезли 220 тысяч кубометров снега, сообщает 4 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. В конце рабочей недели сообщали о 120 тысячах «кубов». В некоторых районах, чтобы убрать сваленный по краям проезжей части снег, дополнительно использовали полуприцепы большой вместимости. Самосвалами и погрузчиками также поделились комитеты по строительству, энергетике и развитию транспортной инфраструктуры, рассказали в ведомстве. Кроме снега, за семь дней с городских улиц вывезли также более 900 кубометров мусора.
«Снежные» пункты Петербурга с начала сезона 2023–2024 приняли 336 284 кубометра снежных масс, из них 37 687 кубометров привезли за последние сутки. Снегоплавильные (ССП) пункты уже успели принять 206 920 кубометров снега, а снегоприемные (СИСП) — 129 363 кубометра. Среди первых больше всего привезли в пункт на Мебельной улице (29 970 кубометров), а среди вторых лидером остается пункт на Взлетной улице (41 513 кубометров).
В понедельник, 4 декабря, петербургские улицы от снега чистят 897 машин и 888 дворников. Еще 284 машины и 950 специалистов чистят территории зеленых насаждений, дорожки и площадки. Заявки и вопросы по уборке улиц принимает дежурная служба комитета по круглосуточному номеру: 314–60–13. Телефоны «горячих линий» на подведомственных предприятиях опубликованы на сайте ведомства.