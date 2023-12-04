Комитеты скинулись самосвалами и вывезли с улиц Петербурга 220 тысяч кубометров снега

Высота снежного покрова в Петербурге с начала снегопадов к 4 декабря всего 2 см не дотянула до полуметровой отметки. К концу минувшей недели с городских улиц вывозили по 40 тысяч кубометров снега в день.

За минувшую неделю, с 27 ноября по 3 декабря, с петербургских улиц вывезли 220 тысяч кубометров снега, сообщает 4 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. В конце рабочей недели сообщали о 120 тысячах «кубов». В некоторых районах, чтобы убрать сваленный по краям проезжей части снег, дополнительно использовали полуприцепы большой вместимости. Самосвалами и погрузчиками также поделились комитеты по строительству, энергетике и развитию транспортной инфраструктуры, рассказали в ведомстве. Кроме снега, за семь дней с городских улиц вывезли также более 900 кубометров мусора.