    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    0 м/с, штиль

    750мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.58eur96.88

    Почти 40 см снега насыпало Петербургу с начала снегопадов, вывезенного перевалило за 170 тысяч «кубов»

    324
    2 комментария

    Водоканал Санкт-Петербурга

    За минувшие сутки и без того немалый для конца ноября снежный покров в Петербурге прирос еще почти на 4,5 см. Общая его высота приближается к 40 см, рассказали 1 декабря в пресс-службе комитета по благоустройству.

    Каждый день дорожные службы вывозят с петербургских улиц порядка 30 кубометров снежных масс — это сравнимо с самыми сложными периодами прошлого сезона, отмечают в ведомстве. За 30 ноября на утилизацию отправили 35 тысяч кубометров снега. Всего же с начала зимы с городских дорог вывезли почти 120 тысяч кубометров осадков.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным Водоканала Петербурга, с начала сезона снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты города приняли 171 966 кубометров снега. Накануне сообщали о 120 тысячах «кубов», к первому дню зимы это количество приросло на 57 312 кубометра. Из них чуть больше 103 тысяч кубометров свезли на снегоплавильные пункты, и почти 69 тысяч кубометров — на снегоприемные. Среди ССП в лидеры выбился пункт на Кушелевской дороге (15 483 кубометра), а среди СИСП первенство удерживает пункт на Взлетной улице (19 194 кубометра).

    ПоделитьсяПоделиться

    В пятницу, 1 декабря, улицы Петербурга убирает 956 машин и 917 дворников. В парках, скверах и на бульварах дорожки чистят 289 машин и 983 работника садово-парковых предприятий. По вопросам уборки в комитете по благоустройству работает круглосуточная дежурная служба по телефону: 314–60–13. Номера «горячих линий» подведомственных предприятий опубликованы на сейте ведомства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПогода в ПетербургеСнегУборка снегаУборка улиц
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close