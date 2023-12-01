Почти 40 см снега насыпало Петербургу с начала снегопадов, вывезенного перевалило за 170 тысяч «кубов»

За минувшие сутки и без того немалый для конца ноября снежный покров в Петербурге прирос еще почти на 4,5 см. Общая его высота приближается к 40 см, рассказали 1 декабря в пресс-службе комитета по благоустройству.
Каждый день дорожные службы вывозят с петербургских улиц порядка 30 кубометров снежных масс — это сравнимо с самыми сложными периодами прошлого сезона, отмечают в ведомстве. За 30 ноября на утилизацию отправили 35 тысяч кубометров снега. Всего же с начала зимы с городских дорог вывезли почти 120 тысяч кубометров осадков.
По данным Водоканала Петербурга, с начала сезона снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты города приняли 171 966 кубометров снега. Накануне сообщали о 120 тысячах «кубов», к первому дню зимы это количество приросло на 57 312 кубометра. Из них чуть больше 103 тысяч кубометров свезли на снегоплавильные пункты, и почти 69 тысяч кубометров — на снегоприемные. Среди ССП в лидеры выбился пункт на Кушелевской дороге (15 483 кубометра), а среди СИСП первенство удерживает пункт на Взлетной улице (19 194 кубометра).
В пятницу, 1 декабря, улицы Петербурга убирает 956 машин и 917 дворников. В парках, скверах и на бульварах дорожки чистят 289 машин и 983 работника садово-парковых предприятий. По вопросам уборки в комитете по благоустройству работает круглосуточная дежурная служба по телефону: 314–60–13. Номера «горячих линий» подведомственных предприятий опубликованы на сейте ведомства.