Ноябрь успел отгрузить на «снежные» пункты Петербурга больше сотни тысяч кубометров снега

С начала сезона и до 30 ноября «снежные» пункты Петербурга успели принять более 100 тысяч кубометров снега. Причем почти половина приехала за последние сутки.

Дорожные службы за 29 ноября увезли с петербургских улиц на утилизацию 31 тысячу кубометров снега, сообщает 30 ноября пресс-служба комитета по благоустройству. А снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты города за сутки приняли 50 918 кубометров, рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Всего же объем свезенного на них снега с начала сезона составил уже 120 545 кубометров: 71 841 кубометр на ССП и 48 704 кубометра на СИСП. Рекордсменами на сегодняшний день стали снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной (12 559 кубометров снега) и снегоприемный пункт на Взлетной улице (13 524 кубометра).