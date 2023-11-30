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    Ноябрь успел отгрузить на «снежные» пункты Петербурга больше сотни тысяч кубометров снега

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    Водоканал Санкт-Петербурга

    С начала сезона и до 30 ноября «снежные» пункты Петербурга успели принять более 100 тысяч кубометров снега. Причем почти половина приехала за последние сутки.

    Дорожные службы за 29 ноября увезли с петербургских улиц на утилизацию 31 тысячу кубометров снега, сообщает 30 ноября пресс-служба комитета по благоустройству. А снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты города за сутки приняли 50 918 кубометров, рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Всего же объем свезенного на них снега с начала сезона составил уже 120 545 кубометров: 71 841 кубометр на ССП и 48 704 кубометра на СИСП. Рекордсменами на сегодняшний день стали снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной (12 559 кубометров снега) и снегоприемный пункт на Взлетной улице (13 524 кубометра).

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    В четверг магистрали Петербурга чистят 884 машины и 933 работника ручного труда. Утром из-за трафика снег только сдвигают к краям дорог, чтобы вывезти позже, когда движение не такое интенсивное. Еще 981 специалист и 289 тракторов и грузовиков работают в скверах, парках и на бульварах.

    Синоптики обещали в городе «хороший снег и сложную обстановку», отмечают в комитете. Вопросы и заявки по поводу уборки улиц в ведомстве принимает дежурная служба по телефону 314 60 13.

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