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    ТАСС: Финны ищут беженцев в грузовых поездах, следующих из России

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    Грузовые поезда, следующие из России в Финляндию, начали проверить на наличие беженцев, которые, например, могли бы спрятаться между вагонами или другим способом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 1 декабря.

    Как уточнил собеседник агентства, ранее потребности в усиленной проверке грузовых составов не было. Она появилась после закрытия финскими властями всех пунктов пропуска, кроме самого северного КПП «Райя-Йоосеппи», однако теперь и его временно закрыли до 13 декабря.

    В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления ТАСС сообщили, что пассажирские поезда по этому направлению не ездят, однако ж/д-пункты продолжают работать в штатном режиме даже после закрытия восточной границы Финляндии. По данным таможни, между странами курсируют только грузовые поезда, функционируют железнодорожные пункты пропуска «Люття», «Вяртсиля», «Бусловская» и «Выборг».

    Напомним, ситуация на финско-российской границе обострилась из-за притока мигрантов, желающих получить убежище. Сейчас закрыты все погранпереходы, и подать на убежище можно будет в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в морских портах. Не доехавших до Финляндии граждан Сирии и Сомали начали депортировать из России.

    28 ноября глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что страна пошлет военных советников в Финляндию, чтобы помочь охранять границу. 30 ноября заместитель командующего Пограничной службой юго-восточной Финляндии Юкка Луккари сообщил, что на границе с Россией установили систему двойных заграждений. В Кремле заявили, что Финляндии никто не угрожает, однако напряженность может возникнуть из-за стягивания дополнительных подразделений к российской границе.

    Краткий экскурс о том, что предшествовало историческому закрытию восточной границы Финляндии, читайте в материале «Фонтанки».

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