ТАСС: Финны ищут беженцев в грузовых поездах, следующих из России

Грузовые поезда, следующие из России в Финляндию, начали проверить на наличие беженцев, которые, например, могли бы спрятаться между вагонами или другим способом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 1 декабря.



Как уточнил собеседник агентства, ранее потребности в усиленной проверке грузовых составов не было. Она появилась после закрытия финскими властями всех пунктов пропуска, кроме самого северного КПП «Райя-Йоосеппи», однако теперь и его временно закрыли до 13 декабря.

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления ТАСС сообщили, что пассажирские поезда по этому направлению не ездят, однако ж/д-пункты продолжают работать в штатном режиме даже после закрытия восточной границы Финляндии. По данным таможни, между странами курсируют только грузовые поезда, функционируют железнодорожные пункты пропуска «Люття», «Вяртсиля», «Бусловская» и «Выборг».