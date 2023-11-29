Не доехавших до Финляндии граждан Сирии и Сомали начали депортировать из России

Суды в Мурманской области и Республике Карелия, граничащих с Финляндией, постановили выдворить шестерых граждан Сомали и Сирии, которые намеревались попасть в Евросоюз через российско-финляндскую границу. У всех них оказались просрочены документы для нахождения на территории РФ.

В последние дни мурманские и карельские суды заслушали дела троих граждан Сомали и троих граждан Сирии, пишет 29 ноября 47News со ссылкой на судебные решения. Всем им вменяли административные правонарушения по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ), а именно отсутствие актуальных документов, подтверждающих право на пребывание в России. У тех документов, что имелись, уже истекли сроки, но из РФ иностранцы при этом не выехали.

Один из граждан Сомали, полностью признавая вину, пояснил, что въехал в Россию с целью туризма 21 августа этого года, а затем хотел поехать в Финляндию. То, что так и не уехал, он объяснил отсутствием денег. Срок действия документа, позволявшего ему законно находиться в России, истек 29 октября.

В судах нарушители оправдывались нежеланием возвращаться на родину и страхом принудительного выдворения. Некоторые рассказывали, что приехали в Россию через Турцию, намереваясь остановиться у знакомой девушки. Кандалакшинский и Сегежский суды признали иностранцев виновными в нарушении правил пребывания в РФ. Им назначили административные штрафы в 2 тысячи рублей и последующее выдворение из России.

С середины ноября на границе России и Финляндии разразился «миграционный кризис». После того, как в Финляндию потянулись вереницы просителей убежища из бедных стран Африки и Ближнего Востока, Суоми начала закрывать пункты пропуска на границе. Сначала финны запретили пересекать границу в Торфяновке, Брусничном и Светогорске на велосипедах: поскольку это автомобильные пункты пропуска, пешком там было пройти нельзя. Затем три ближайших к Петербурга пункта пропуска и четвертый, в Вяртсиля в Карелии, были закрыты совсем.