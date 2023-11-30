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    Как Кремль относится к возможному признанию ЛГБТ экстремистской организацией? Отвечает Дмитрий Песков

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    13 комментариев

    Кремль не следит за судебным процессом, по которому Министерство юстиции РФ просит признать экстремистским «международное движение ЛГБТ». Об этом 30 ноября заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

    «Не следим. Комментариев нет», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами. Его слова приводит госагентство РИА Новости.

    Ранее Минюст направил в суд иск о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией с целью его запрета в России. «Фонтанка» писала, с какими последствиями столкнутся представители ЛГБТ и другие граждане России, если такое решение будет принято. Заседание по этому иску пройдет сегодня, 30 ноября, в Верховном суде России. Ответчик не будет представлен, потому что «никто не явился». На процесс наложен гриф «секретно».

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    Дмитрий Песков
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    Комментарии 13

    Гость30 Ноя 2023 в 14:01
    Пчелы против меда ?
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