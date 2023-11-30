Как Кремль относится к возможному признанию ЛГБТ экстремистской организацией? Отвечает Дмитрий Песков

Кремль не следит за судебным процессом, по которому Министерство юстиции РФ просит признать экстремистским «международное движение ЛГБТ». Об этом 30 ноября заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
«Не следим. Комментариев нет», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами. Его слова приводит госагентство РИА Новости.
Ранее Минюст направил в суд иск о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией с целью его запрета в России. «Фонтанка» писала, с какими последствиями столкнутся представители ЛГБТ и другие граждане России, если такое решение будет принято. Заседание по этому иску пройдет сегодня, 30 ноября, в Верховном суде России. Ответчик не будет представлен, потому что «никто не явился». На процесс наложен гриф «секретно».