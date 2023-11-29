Петербург готовится к новому снежному залпу

В ближайшие сутки температура воздуха в Петербурге упадет до –9 градусов и снова пойдет снег, предупреждает 29 ноября городской жилищный комитет. Готовясь бороться с последствиями очередного снегопада, чиновники просят горожан «с пониманием относиться к работе коммунальных служб». А к водителям обращаются с настойчивым пожеланием при парковке убедиться, что машина не мешает механизированной уборке.

Жилищный комитет сообщает, что и в среду «коммунальные службы работают в усиленном режиме».



«Тракторы, мини-погрузчики <…> расчищают и обрабатывают противогололедными материалами подходы к домам и социальным объектам, контейнерным площадкам, очищаются парковки. Вместе с тем в течение всего светового дня организован сброс снега с кровли», — сказано в релизе комитета.

