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    Петербург готовится к новому снежному залпу

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    В ближайшие сутки температура воздуха в Петербурге упадет до –9 градусов и снова пойдет снег, предупреждает 29 ноября городской жилищный комитет. Готовясь бороться с последствиями очередного снегопада, чиновники просят горожан «с пониманием относиться к работе коммунальных служб». А к водителям обращаются с настойчивым пожеланием при парковке убедиться, что машина не мешает механизированной уборке.

    Жилищный комитет сообщает, что и в среду «коммунальные службы работают в усиленном режиме».

    «Тракторы, мини-погрузчики <…> расчищают и обрабатывают противогололедными материалами подходы к домам и социальным объектам, контейнерным площадкам, очищаются парковки. Вместе с тем в течение всего светового дня организован сброс снега с кровли», — сказано в релизе комитета.

    Также чиновники подсчитали, что всего в Петербурге для уборки дворов сегодня задействовали «более восьми с половиной тысяч специалистов ручного труда, а также более 980 единиц уборочной техники».

    Как сообщили в региональном главке МЧС, в четверг, 30 ноября, в отдельных районах Петербурга ожидается метель, а на дорогах — сложная обстановка.

    Напомним, вместе с новым циклоном на Петербург в ближайшие двое суток обрушатся еще и магнитные бури. Это последствия мощных вспышек на Солнце.

    По данным Гисметео, самые интенсивные возмущения (пять баллов из девяти максимально возможных) в магнитном поле Земли петербуржцев ожидают в четверг, 30 ноября, с 03:00 мск до 06:00 мск, и в пятницу, 1 декабря, с 03:00 мск до 09:00 мск.

    Метеозависимым людям стоит внимательнее следить за своим самочувствием. А вот для охотников за северным сиянием это хорошая новость — есть шанс увидеть полярные огни.

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