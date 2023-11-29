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    В Петербурге есть шанс увидеть северное сияние. Вспышки на Солнце вызовут магнитные бури в четверг и в пятницу

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    Вспышки на Солнце в ближайшие сутки вызовут магнитные бури, которые ощутят метеозависимые жители Петербурга.

    По данным Гисметео, самые интенсивные возмущения (пять баллов из девяти максимально возможных) в магнитном поле Земли петербуржцев ожидают в четверг, 30 ноября, с 03:00 мск до 06:00 мск, и в пятницу, 1 декабря, с 03:00 мск до 09:00 мск.

    На момент публикации в городе фиксируют «небольшие возмущения», сказано в прогнозе.

    Москвичей уже предупредили, что в четверг и пятницу при условии ясного неба есть шанс увидеть над столицей северное сияние, передает 29 ноября РИА Новости.

    «Хорошая была вспышка (на Солнце) прямо напротив нас <…> довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — заявила агентству сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

    Возможность наблюдать полярные огни, весьма вероятно, откроется и для петербуржцев. В Ленинградской области северное сияние наблюдали 25 ноября — полюбоваться можно здесь.

    Как советует телеграм-канал «Астро Фото Болото», в 47-м регионе за природным явлением лучше всего охотиться во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах, а также на юге Ладожского озера.

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    Геомагнитные буриСеверное сияние
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