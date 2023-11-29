В Петербурге есть шанс увидеть северное сияние. Вспышки на Солнце вызовут магнитные бури в четверг и в пятницу

Вспышки на Солнце в ближайшие сутки вызовут магнитные бури, которые ощутят метеозависимые жители Петербурга.



По данным Гисметео, самые интенсивные возмущения (пять баллов из девяти максимально возможных) в магнитном поле Земли петербуржцев ожидают в четверг, 30 ноября, с 03:00 мск до 06:00 мск, и в пятницу, 1 декабря, с 03:00 мск до 09:00 мск.

На момент публикации в городе фиксируют «небольшие возмущения», сказано в прогнозе.



Москвичей уже предупредили, что в четверг и пятницу при условии ясного неба есть шанс увидеть над столицей северное сияние, передает 29 ноября РИА Новости.

