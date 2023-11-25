Над Ленобластью переливается северное сияние

Северное сияние наблюдается в Ленинградской области и в Карелии в ночь с 25 на 26 ноября.
Как пишет телеграм-канал «Астро Фото Болото», за природным явлением лучше всего охотиться во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах, а также на юге Ладожского озера. Визуальным наблюдениям может помешать Луна.
Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения сообщает, что в настоящее время магнитное поле Земли возмущено. С 15 до 18 часов была зафиксирована магнитная буря уровня G1 (слабая).