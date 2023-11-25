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    Над Ленобластью переливается северное сияние

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    Северное сияние наблюдается в Ленинградской области и в Карелии в ночь с 25 на 26 ноября.

    Как пишет телеграм-канал «Астро Фото Болото», за природным явлением лучше всего охотиться во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах, а также на юге Ладожского озера. Визуальным наблюдениям может помешать Луна.

    Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения сообщает, что в настоящее время магнитное поле Земли возмущено. С 15 до 18 часов была зафиксирована магнитная буря уровня G1 (слабая).

    Северное сияние — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планеты, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

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