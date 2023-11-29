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    В Петербурге педофил получил 17 лет особого режима. Он нашёл жертву у себя под боком

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    Санкт-Петербургский городской суд приговорил к колонии особого режима 46-летнего мужчину, активно проявлявшего сексуальный интерес к падчерице. Получать срок за насилие над детьми ему не впервой.

    О приговоре Вячеславу Железову 29 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Его признали виновным в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порноматериалов и насильственных действиях сексуального характера.

    По информации «Фонтанки», жертвой нездорового внимания стала падчерица, которой на момент первого его проявления было семь лет. Согласно материалам, уже привлекавшийся по секс-статье житель Красногвардейского района в 2019–2020 годах неоднократно демонстрировал себя девочке, которую также принуждал обнажаться, и фотографировал ее.

    Железов признал вину. Его приговорили к 17 годам в колонии особого режима и назначили принудительное лечение у врача-сексолога в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

    «Суд взыскал в пользу законного представителя несовершеннолетней потерпевшей 400 000 рублей», — уточнили в пресс-службе судов.

    После выхода на свободу Железову ещё 15 лет будет запрещено устраиваться туда, где работают с детьми.

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