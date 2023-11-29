В Петербурге педофил получил 17 лет особого режима. Он нашёл жертву у себя под боком

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к колонии особого режима 46-летнего мужчину, активно проявлявшего сексуальный интерес к падчерице. Получать срок за насилие над детьми ему не впервой.



О приговоре Вячеславу Железову 29 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Его признали виновным в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порноматериалов и насильственных действиях сексуального характера.



По информации «Фонтанки», жертвой нездорового внимания стала падчерица, которой на момент первого его проявления было семь лет. Согласно материалам, уже привлекавшийся по секс-статье житель Красногвардейского района в 2019–2020 годах неоднократно демонстрировал себя девочке, которую также принуждал обнажаться, и фотографировал ее.