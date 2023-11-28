    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    746мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.7eur97.16

    Кофе против гололеда. В Калининградском зоопарке нашли ароматную замену песку и соли на дорожках

    778
    5 комментариев

    В Калининградском зоопарке применяют экологически чистый и очень ароматный способ борьбы с гололедом. Вместо соли, песка или гранитной крошки дорожки там посыпают кофейным жмыхом. Запасы сырья постоянно пополняются благодаря работе кофеен зверинца.

    Теперь дорожки не только не скользят, но еще и вкусно пахнут. О необычном применении жмыха 27 ноября рассказала в телеграм-канале зоопарка его директор Светлана Соколова.

    «Оказывается, это распространенная мировая практика — экологичный способ борьбы с наледью. Кофейный жмых не содержит едких химикатов (ваша обувь будет вам благодарна), а с наступлением весны благополучно перемещается с тропинок на газоны, где превращается в питательное удобрение», — написала Соколова. И выложила видео с комментариями инициативного сотрудника.

    Калининградский зоопарк

    Напомним, в Петербурге все еще предпочитают «солить» тротуары, хотя каждый год эффективность и экологическая безопасность этого метода вызывает в городе бурные дискуссии. Вот и в этом году петербуржцы уже жаловались, что улицы явно «пересолили» — например, на Большой Морской улице.

    В ГУДП «Центр» тогда признали, что кое-где явно превышен норматив по соли. Еще ранее дорожники пояснили, что норма при посыпке асфальта — 30 граммов на 1 квадратный метр. Когда температура упадет до –15 градусов и ниже, дорожники начнут использовать песко-соляную смесь.

    Подробнее о том, как службы будут убирать Петербург этой зимой, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГололедКофейный жмых против гололеда
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close