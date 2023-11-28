Кофе против гололеда. В Калининградском зоопарке нашли ароматную замену песку и соли на дорожках

В Калининградском зоопарке применяют экологически чистый и очень ароматный способ борьбы с гололедом. Вместо соли, песка или гранитной крошки дорожки там посыпают кофейным жмыхом. Запасы сырья постоянно пополняются благодаря работе кофеен зверинца.

Теперь дорожки не только не скользят, но еще и вкусно пахнут. О необычном применении жмыха 27 ноября рассказала в телеграм-канале зоопарка его директор Светлана Соколова.



«Оказывается, это распространенная мировая практика — экологичный способ борьбы с наледью. Кофейный жмых не содержит едких химикатов (ваша обувь будет вам благодарна), а с наступлением весны благополучно перемещается с тропинок на газоны, где превращается в питательное удобрение», — написала Соколова. И выложила видео с комментариями инициативного сотрудника.

