Кофе против гололеда. В Калининградском зоопарке нашли ароматную замену песку и соли на дорожках

В Калининградском зоопарке применяют экологически чистый и очень ароматный способ борьбы с гололедом. Вместо соли, песка или гранитной крошки дорожки там посыпают кофейным жмыхом. Запасы сырья постоянно пополняются благодаря работе кофеен зверинца.
Теперь дорожки не только не скользят, но еще и вкусно пахнут. О необычном применении жмыха 27 ноября рассказала в телеграм-канале зоопарка его директор Светлана Соколова.
«Оказывается, это распространенная мировая практика — экологичный способ борьбы с наледью. Кофейный жмых не содержит едких химикатов (ваша обувь будет вам благодарна), а с наступлением весны благополучно перемещается с тропинок на газоны, где превращается в питательное удобрение», — написала Соколова. И выложила видео с комментариями инициативного сотрудника.
Напомним, в Петербурге все еще предпочитают «солить» тротуары, хотя каждый год эффективность и экологическая безопасность этого метода вызывает в городе бурные дискуссии. Вот и в этом году петербуржцы уже жаловались, что улицы явно «пересолили» — например, на Большой Морской улице.
В ГУДП «Центр» тогда признали, что кое-где явно превышен норматив по соли. Еще ранее дорожники пояснили, что норма при посыпке асфальта — 30 граммов на 1 квадратный метр. Когда температура упадет до –15 градусов и ниже, дорожники начнут использовать песко-соляную смесь.
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