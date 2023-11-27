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    Замерзающему коттеджному поселку под Белоостровом будут выдавать электричество по нормативу

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    Специалисты ПАО «Россети Ленэнерго» нашли способ спасти от замерзания жителей СНТ «Белоостровская жемчужина». Об этом «Фонтанке» 27 ноября рассказали в пресс-службе компании.

    Постоянные отключения электричества, на которые пожаловались накануне владельцы коттеджей, вызваны тем, что фактическое энергопотребление значительно превышает установленную мощность, отметили в «Ленэнерго».

    Сейчас энергетики монтируют автоматические выключатели, которые будут временно ограничивать подачу электричества тем потребителям, которые превысили суточную норму. До конца года запланировано строительство новой трансформаторной подстанции с увеличенной мощностью, отметили в «Ленэнерго».

    Ранее жители СНТ «Белоостровская жемчужина» пожаловались, что вторые сутки сидят без света. А поскольку газ в поселок не провели и дома обогреваются электрическими котлами, то нет и тепла. Вызов аварийной бригады, по их словам, приводил к тому, что электричество появлялось на некоторое время, а затем из-за перегруженности пропадало снова.

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