Под Белоостровом замерзают жители коттеджного поселка. Электричества нет вторые сутки

Часть домов СНТ «Белоостровкая жемчужина» осталась без света. Как рассказала «Фонтанке» жительница коттеджного поселка, электричество со вчерашнего дня отсутствует примерно в половине домов. А поскольку газ в посёлок не провели и дома обогреваются электрическими котлами, то нет и тепла. Часть жителей живет в СНТ постоянно и не имеет возможности перебраться в городскую квартиру.

«Бригада Россетей (ПСК «Курортный») приезжает, чинит, уезжает, есть свет 5–10 минут, и снова света нет!», — описывает положение дел на 26 ноября Юлия.