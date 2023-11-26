Под Белоостровом замерзают жители коттеджного поселка. Электричества нет вторые сутки

Часть домов СНТ «Белоостровкая жемчужина» осталась без света. Как рассказала «Фонтанке» жительница коттеджного поселка, электричество со вчерашнего дня отсутствует примерно в половине домов. А поскольку газ в посёлок не провели и дома обогреваются электрическими котлами, то нет и тепла. Часть жителей живет в СНТ постоянно и не имеет возможности перебраться в городскую квартиру.
«Бригада Россетей (ПСК «Курортный») приезжает, чинит, уезжает, есть свет 5–10 минут, и снова света нет!», — описывает положение дел на 26 ноября Юлия.
«В доме 10 градусов. [Электричество] включается на 5–10 минут и все опять исчезает», — рассказала другая жительница «Белоостровкой жемчужины».
В пресс-службе «Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что энергоснабжение СНТ «Белоостровская жемчужина» осуществляется в соответствии с объемом энергопотребления, заявленным населенным пунктом при процедуре технологического присоединения к электрическим сетям (900 А). «В связи с низкой температурой воздуха потребление населенного пункта по сети 0,4 кВ значительно превышает номинальную мощность (1400 А), что приводит к выходу из строя электросетевого оборудования и частичному обесточению СНТ», — объяснили в «Ленэнерго».
Специалисты компании заменили участок кабельной линии и автоматические выключатели, пострадавшие от перегрузки, после чего около 19.00 свет появился. На повторную заявку снова выехала бригада. «Но пока будет продолжаться перебор мощности, все может повторяться», — признают в «Ленэнерго». Завтра специалисты будут искать источник перегрузки и решать, как устранять нарушение.
«Во избежание подобных ситуаций обращаем внимание потребителей на необходимость подачи заявок на увеличение мощности их домов в случае возрастающего энергопотребления, а также информирование компании о фактах хищения электроэнергии», — подчеркнули в компании.
Жители СНТ отмечают, что проблемы с электроснабжением наблюдаются не первый год. Причина в недостаточной мощности трансформаторной подстанции. «Она на 1000 кВт, в посёлке более 300 домов. Каждый, покупая участок, заплатил по договору 150 тысяч за 15 кВт, итого более 4500 кВт должно быть», — говорит Юлия. По ее словам, «Ленэнерго» обещали модернизировать подстанцию до конца года, но пока этого не случилось. Пока жители написали обращение в правительство Ленинградской области.