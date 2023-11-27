В Петербурге умер 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, расписавшийся на стене Рейхстага

В Петербурге скончался ветеран Великой Отечественной войны Федор Левской. Он умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Об этом сообщает администрация Тихвинского района Ленобласти, где родился ветеран.
Федор Левской ушел на фронт, когда ему было 17 лет. В Тихвине он вступил добровольцем в 125-й истребительный батальон НКВД. Участвовал в обороне и освобождении от блокады Ленинграда. После этого воевал в Украине, Белоруссии, Польше, Германии. Федор Васильевич стал одним из тех, кто оставил свою подпись на стене Рейхстага. Тогда ему был всего 21 год.
Впоследствии Федор Левской был отмечен многочисленными наградами, среди которых медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды.
Свою карьеру полковник Левской закончил в должности начальника штаба гражданской обороны ленинградской Военно-медицинской академии. Долгие годы он возглавлял Совет ветеранов инженерных войск Ленинградского и Волховского фронтов.
«Ушел из жизни поистине человек-легенда. Таким Федор Васильевич и останется в нашей памяти: мужественным, самоотверженным, талантливым, энергичным, жизнелюбивым и скромным человеком — настоящим защитником Отечества и примером для всех следующих поколений», — говорится в сообщении администрации Тихвинского района.