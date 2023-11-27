Моральный вред под голландским соусом. С «Грин Бокса» требуют более 400 тысяч за отравление вафлями

В Петербурге районные суды регистрируют первые иски от отравившихся едой Greenbox. Возмещение от производителя шпинатных вафель получили не все, а получившие оценкой собственного подорванного здоровья не удовлетворились.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, к 27 ноября суды приняли к производству три иска о возмещении морального вреда в связи с отравлением. Ответчиком по одному проходит юрлицо сервиса доставки «Самокат» «Умный Ритейл», два поданы к «Грин Боксу».
«Все истцы рассказывают суду про шпинатную вафлю Greenbox с яйцом, ветчиной и голландским соусом», — уточнили в пресс-службе.
Судя по материалам, деньги от «Грин Бокса» в досудебном порядке получила одна из двух истиц. Надежде перечислили 10 тысяч за моральный вред, 1,6 тысячи за расходы на лечение, а также вернули 199 рублей, потраченные на шпинатную вафлю. Она с такой оценкой морального ущерба не согласна. Подхватив острый гастроэнтерит и потеряв 6 кг в течение трёх дней, Надежда просит
Претензия к компании Елены осталась без ответа. Она попала в больницу имени Боткина с острым энтеритом и вынуждена была провести там шесть дней. Ещё чуть больше недели оставалась на больничном. Она просит 210 тысяч рублей в счёт морального вреда и 10 тысяч за юридические услуги.
Вера предъявляет финансовые претензии к «Умному Ритейлу». Она была госпитализирована с диагнозом «сальмонеллез группы D». Моральный вред женщина оценила в 200 тысяч рублей и попросила назначить штраф в 50% от присужденной суммы.
Первые потребители вафли с многослойным составом, заказанной через доставку «Самокат», обратились к медикам 8 сентября. Через четыре дня в списках заболевших было 274 человека, более чем у пятидесяти нашли Salmonella.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, обвинение предъявили директору производства «Грин Бокса». Компания также получила протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и по решению суда должна была на два месяца остановить производство.
Юрлицу «Самоката» массовое отравление аукнулось проверками и штрафами, без паузы в работе тоже не обошлось. В пресс-службе сервиса заявляли, что выявленные Роспотребнадзором нарушения носили локальный характер и не являлись причиной инфекции.