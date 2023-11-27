Моральный вред под голландским соусом. С «Грин Бокса» требуют более 400 тысяч за отравление вафлями

В Петербурге районные суды регистрируют первые иски от отравившихся едой Greenbox. Возмещение от производителя шпинатных вафель получили не все, а получившие оценкой собственного подорванного здоровья не удовлетворились.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, к 27 ноября суды приняли к производству три иска о возмещении морального вреда в связи с отравлением. Ответчиком по одному проходит юрлицо сервиса доставки «Самокат» «Умный Ритейл», два поданы к «Грин Боксу».



«Все истцы рассказывают суду про шпинатную вафлю Greenbox с яйцом, ветчиной и голландским соусом», — уточнили в пресс-службе.

